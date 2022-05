Fedez torna a cantare dopo l’operazione: “I medici mi avevano detto di aspettare 6 mesi, invece eccomi qui”

Fedez ritorna sul palco a soli due mesi dall’intervento per un tumore diagnosticato al pancreas. L’operazione, che lo ha costretto a qualche mese di stop, è riuscita benissimo e, nonostante i consigli dei medici di aspettare almeno sei mesi per tornare ad avere la vita di prima, il cantante ha recuperato in tempi record.

“I medici mi dicevano di aspettare almeno sei mesi, invece eccomi qui”

A soli due mesi dall’operazione, Fedez è tornato operativo. In una storia di Instagram postata nei giorni scorsi il cantante si mostrava allo specchio facendo vedere la cicatrice causata dall’intervento. Il testo inserito all’interno della storia diceva:

“I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua, a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia.”

La vicinanza di sua moglie Chiara e dei suoi due figli Leone e Vittoria sono stati la medicina che più di tutte ha funzionato e ha reso il periodo di riabilitazione meno pesante del previsto.

Fedez torna a cantare dal vivo

La prima esibizione dal vivo dopo tantissimo tempo, Fedez l’ha tenuta a sorpresa al concerto di Tananai, cantante emergente che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Insieme hanno cantato un brano intitolato “Le madri degli altri”.

I due artisti hanno in programma nuovi progetti: “Non ditelo a nessuno ma abbiamo fatto una canzone insieme” hanno annunciato sul palco del Fabrique di Milano. Quindi, non ci resta che aspettare!

