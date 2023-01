Amici 22, anticipazioni registrazione 4 gennaio 2023: sfide, ospiti, eliminati, ultime news su Niveo, cosa vedremo domenica 8 gennaio

Nuovo anno e…nuove puntate di Amici. Dopo lo stop dovuto alle feste natalizie oggi pomeriggio si torna a registrare perché domenica 8 gennaio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda la prima e imperdibile puntata del 2023 del talent show di Maria De Filippi. Tra sfide, esibizioni, gare e quel serale che si avvicina sempre di più. Ma cosa succederà nel prossimo appuntamento? Ci saranno eliminati o maglie sospese? I riflettori sono puntati soprattutto su Niveo, il cantautore del team di Lorella Cuccarini messo un po’ in discussione dalla stessa maestra. Si sarà preparato adeguatamente durante questo periodo di pausa?

Niveo e Samuel di Amici 22 vengono eliminati?

È ancora troppo presto per rilasciare delle anticipazioni perché la puntata, molto probabilmente, verrà registrata nel pomeriggio. Quello che è certo, però, è che le attenzioni saranno tutte rivolte su Niveo, cantante del team di Lorella Cuccarini, e Samuel, ballerino di Raimondo Todaro. I due maestri, a dicembre, nel corso dell’ultima puntata, hanno chiamato, dopo aver visto i casting, due nuove allieve: per Lorella Cuccarini Valeria, che ha un inedito già tormentone, per Todaro Aurora, una ballerina di latino americano. Le due riusciranno a entrare nella scuola più amata e seguita dal pubblico di Canale 5? Niveo e Samuel dovranno lasciare il talent e rinunciare al serale? Chissà…

Gli ospiti di domenica 8 gennaio

Come sempre non mancheranno ospiti e giudici, che avranno il compito di ascoltare e vedere le esibizioni dei ragazzi, tra cantanti e ballerini. E stilare una classifica: l’ultimo dovrà lasciare la scuola? L’appuntamento con Amici è per domenica 8 gennaio, con i colpi di scena che non mancheranno!

Articolo in aggiornamento