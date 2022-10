Amici 22, anticipazioni registrazione e spoiler della puntata di domenica 9 ottobre: la sfida di Gianmarco, ospiti ed eliminazioni

Li stiamo imparando a conoscere, ma i ragazzi di Amici, che sono seduti tra i banchi da poche settimane, stanno già lavorando duro. Tra sfide, esibizioni, buste rosse che arrivano in casetta, polemiche e maglie sospese. Oggi, salvo cambiamenti, verrà registrata la puntata, che poi verrà trasmessa, come di consueto, domenica 9 ottobre su Canale 5, a partire dalle 14. Ma cosa succederà? E chi arriverà per giudicare le performance degli allievi, tra cantanti e ballerini?

Cosa è successo nella registrazione di oggi di Amici

Non abbiamo ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma probabilmente domenica vedremo la sfida di Gianmarco, il ballerino voluto nella scuola di Alessandra Celentano e ora messo alla prova da Raimondo Todaro. Il giovane riuscirà a vincere e a battere lo sfidante, così di dimostrare a tutti il suo talento? “Sei simpatico, ti vedo bene come comico” – gli ha detto Todaro. Ma Gianmarco non ci sta: lui è un ballerino e vuole mettersi alla prova.

A chi è stata sospesa la maglia?

Dopo Ramon, che ha dovuto fare i conti con la maglia sospesa per ben 2 volte e per motivi non legati al suo talento e alla danza, qualche altro concorrente rischia di essere eliminato dalla scuola?

Ospiti Diana Del Bufalo e San Giovanni

Stando alle anticipazioni riportate sul sito SuperguidaTv e rilasciate dalla pagina Amici News, ospiti della puntata sono Sangiovanni e Diana Del Bufalo, mentre a Giorgia è stato dato il compito di giudicare la gara dei cantanti.

Niveo e Andre in sfida

Voti alti per Tommy Dali, allievo di Rudy Zerbi, un po’ meno per Andre e Niveo, che sono in sfida per via della loro posizione in classifica e per i punteggi dati da Giorgia.

La gara di danza

Quanto alla danza, invece, ultima Maddalena, mentre pare che Todaro voglia sostituire qualcuno con Claudia, una ballerina che era stata messa in sfida con Gianmarco. Chi sarà l’allievo che dovrà andare a casa? E Claudia riuscirà a entrare nella scuola di Amici, nonostante abbia perso la sfida contro l’allievo della Celentano?