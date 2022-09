Amici 22, anticipazioni registrazione: ospite, sfide ed eliminazioni di domenica 2 ottobre 2022

Gli allievi di Amici stiamo imparando a conoscerli: la classe si è formata, i ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono già al lavoro. Tra prime prove, esibizioni, classifiche e polemiche. C’è chi è amato da tutti, chi invece sta già facendo i conti con i primi pianti. E proprio oggi pomeriggio, salvo cambiamenti, verrà registrata la puntata, il terzo pomeridiano che andrà in onda domenica 2 ottobre. Qualcuno verrà già eliminato?

Cosa è successo nella registrazione di oggi di Amici

I ballerini sono stati messi alla prova dalla maestra Celentano in una verifica di danza classica, che è durata ben 45 minuti. Il suo allievo, Gianmarco, ha dovuto fare i conti con uno zero, ma agli altri non è andata certo meglio e probabilmente nella puntata, che vedremo domenica, si parlerà anche di questo. E al centro potrebbe esserci, ancora una volta, Asia, la ballerina che è nel team di Raimondo.

Le sfide

Non è ancora chiaro e non si conosce cosa succederà domenica, ma probabilmente Rudy continuerà a dire la sua su Wax e Andre, i due allievi di Arisa. Li metterà in sfida come ha ‘promesso’? Qualcuno nei casting lo ha convinto di più?

Seguiranno aggiornamenti