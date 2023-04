Amici 22, Benedetta e Maddalena parlano male di Mattia Zenzola: ‘Un tamarro’, cosa è successo nel daytime

Amici 22. Un finale che amaro è davvero dir poco in questo caso. Matta Zenzola, a poche settimane ormai dalla conclusione del talent show di Maria De Filippi, ha scoperto attraverso un video che gli è stato mostrato dalla produzione, cosa pensano di lui la ex fidanzata Maddalena Svevi e la sua partner di ballo Benedetta Vari. Termini poco lusinghieri e, come lui stesso ha detto: ”non me lo aspettavo!”. Ecco cosa è successo e la sua reazione.

Amici 22, Maddalena Svevi dichiara: “Mattia mi sta sul ca**o”

Maddalena, lo ricordiamo, ha vissuto con Mattia una breve storia d’amore che si è interrotta nel momento in cui la ballerina ha deciso di lasciarlo senza troppi fronzoli. Nelle sue ultime battute, proprio Maddalena ha parlato di Zanzola, dicendo: ”Mi sta sul ca**o. Mi danno fastidio i suoi comportamenti, soprattutto quelli per cui mi sono stufata di lui. Non mi sembra migliorare, mi sembra peggiorato”.

Il commento di Benedetta Vari

Ma questo non è niente, potremmo dire. Sì, perché le critiche più forti, pungenti ed inaspettate sono arrivate da Benedetta Vari, sua partner di ballo. Rivolgendosi a Maddalena, la ballerina ha rincarato la dose senza risparmiarsi sulla terminologia: ”Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cog***e, che è peggio. Perché non ci fa bella figura. Lui è cog****e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, perché per stare qui dentro da due anni dovrebbe essere più sveglio. Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in tilt in puntata. Se dicesse ‘Madda non te l’ho mai detto ma ti voglio ancora bene’, quella sarebbe una cosa televisiva che farebbe impazzire le ragazzine. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…”.

”Rincog***ito, è soltanto bello!”

E, come se non bastasse, aggiunge: ”Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui perché è bello. Perché non fa nulla per farsi amare. Nei daytime non fa nulla, gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In una puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui è tonto, nonostante stia qui da molto tempo. Rincog***ito, solo che è tanto bello ed è bravo. Wax è televisivo invece.”

Mattia Zenzola: “Non me lo aspettavo”

”Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata, non ti ho mai dato della cog*** o della scema. Sentire queste cose mi ha fatto effetto. Vi intrippate perché ci sono persone che mi vogliono bene” – ha commentato Zanzola dopo aver preso visione del video.