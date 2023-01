Amici 22, chi è Eleonora Cabras: età, foto, di dov’è, fidanzato e Instagram

Eleonora Cabras è una ballerina di Amici 22, di origini sarde. Entra in sostituzione della ballerina Aurora Ranvastel, nella squadra di Raimondo Todaro.

Eleonora Cabras, la nuova ballerina di Amici 22

Eleonora Cabras nasce in Sardegna. Non si hanno molte notizie sulla ballerina, solo che lavora presso la Federazione di Danza Italiana Danza Sportiva. Specializzata nel ballo latino-americano, Eleonora sfida Matteo Zenzola ad Amici 21, senza però riuscire a vincere. Entra nella scuola di Amici 22 in sostituzione della ballerina Aurora Ranvastel, infortunata ad un ginocchio. La ballerina Eleonora Cabras entra nella scuola di Amici 22, condotto da Maria De Filippi, in sostituzione di Aurora, infortunata ad un ginocchio.

Quasi al ridosso del serale vedremo come affronterà la situazione Eleonora alle prese con i professori della scuola: Lorella Cuccarini, Arisa, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Eleonora aveva già deciso di tentare il successo ad Amici, poiché in passato ha sfidato Mattia proprio nella danza Latina americana. Questa volta, invece, ha avuto un banco di diritto e quindi la vedremo alle prese con il percorso scolastico che spetta a tutti gli allievi. Con la puntata di oggi inizia ufficialmente la corsa al serale e pare che il primo allievo ad ottenere la maglia sia proprio il ballerino classico Ramon. Che dire… qualche ora e ogni nostra curiosità verrà svelata.

E’ fidanzata con Marco?

Di Eleonora Cabras, al momento non si conosce ufficialmente la situazione sentimentale: da Instagram intuiamo che sarebbe fidanzata con un ragazzo: Marco Marongiu. Sappiamo che è nata il 31 luglio in Sardegna ed è del segno del Leone. Non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo, almeno visibili.

Instagram

Su Instagram, la Cabras può essere trovata seguendo il profilo @eleonoracabrasss. Al momento, è seguita da 13.200 followers, ma con la partecipazione ad Amici 22 i suoi seguaci potrebbero vedere una forte impennata. Nel suo profilo, pubblica soprattutto scatti legati alla sua vita privata e soprattutto alle sue ultime vacanze.