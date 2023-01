Amici 22, chi è la ballerina Vanessa Bellini: età, di dov’è, foto, fidanzato e Instagram

Amici 22: per la gioia del pubblico sono ripresi gli appuntamenti con la scuola d’arte più seguita di sempre, con l’intramontabile Maria De Filippi a fare da padrona di casa durante le puntate anche per questo nuovo anno 2023. Il primo appuntamento dopo le feste natalizie è andato in onda nella giornata di ieri, domenica 8 gennaio 2023, e quindi a partire da oggi sono ripresi anche gli immancabili appuntamenti con il daytime, dal lunedì al venerdì alle 16.10. Tra i tanti protagonisti c’è anche Vanessa Bellini, cerchiamo di scoprire meglio il suo profilo.

Amici 22, chi è Jore (Lorenzo Longoni): età, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

Chi è la ballerina di Amici 22

Chi è, allora, la ballerina di Amici 22? Vanessa Bellini è una ballerina specializzata nella danza hip hop, ha 19 anni ed è originaria di Novara. Ad oggi fa parte della squadra di Emanuel Lo. Per prima cosa, ecco una scheda riassuntiva del suo profilo, per fissare meglio alcune informazioni:

N ome: Vanessa Bellini

Vanessa Bellini Età: 19 anni

19 anni Data di nascita: 2003

2003 Luogo di nascita: Novara

Novara Segno zodiacale: sconosciuto

sconosciuto Professione : Ballerina

: Ballerina Tatuaggi: nessuno visibile

nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @vanessabellini

Biografia della giovane ballerina

Come anticipato, Vanessa Bellini nasce a Novara nel 2003, giovanissima, ha solamente 19 anni e un grande futuro da professionista del ballo davanti a sé. Sin dai primi anni della sua infanzia si è appassionata alla danza e al ballo in generale. Ha studiato e si è formata all’ Academy Of Excellence, con cui attualmente continua a lavorare. Una volta arrivata in finale al Dance Plus, contest di danza, Vanessa decide di partecipare ad Amici 22 per continuare a mettere alla prova il suo talento.

L’esperienza ad Amici 22

La ballerina Vanessa Bellini entra nella scuola di Amici 22 quasi al ridosso del serale. Chissà come si comporterà nei prossimi imperdibili appuntamenti. Noi, intanto, continueremo ad aggiornarvi sulle sue prove ed esperienza nella scuola d’arte di Maria De Filippi, in compagnia di tutti gli altri professori della scuola, come Lorella Cuccarini, Arisa, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Instagram e sociale

Vanessa Bellini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta ben 10.500 follower.