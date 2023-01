Amici 22, chi è Jore (Lorenzo Longoni): età, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

Amici 2023 ha visto, nella prima puntata del nuovo anno, l’ingresso di un nuovo cantante, Jore, il nome d’arte di Lorenzo Longoni. Il ragazzo è stato messo in sfida contro Cricca e, durante l’appuntamento andato in onda domenica 8 gennaio, ha avuto la meglio sul concorrente del talent show e ha conquistato un posto nel programma.

Jore, il nuovo cantante di Amici 22

A sorpresa, quindi, Cricca ha dovuto abbandonare Amici 22, non potendo coronare il suo sogno di arrivare al serale, in partenza a marzo di quest’anno. Ma scopriamo insieme tutte le informazioni su Jore. Come potete vedere dal suo profilo Instagram ufficiale, Jore ha partecipato ad Area Sanremo 2022, proprio nella scorsa edizione, ma non è riuscito ad ottenere un posto a Sanremo Giovani. Sì è interrotta, quindi, la possibilità, per lui, di esibirsi sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023.

Ma, chiusa una porta, si è aperto -spalancato, in questo caso- un portone, con il suo arrivo ad Amici 2023 e con il banco occupato grazie alla sfida immediata con Cricca. E le settimane prima dell’inizio del serale, non sono molte. Restano alte, quindi, le possibilità, per lui, di accedere alla fase più ambita.

Gli esordi nella musica e vita privata

Jore è nato il 13 maggio 2002, ha vent’anni e. nella sua carriera, ha già rilasciato alcuni singoli. Tra questi ricordiamo il suo più recente “Ancora ti penso”. Ad Area Sanremo aveva presentato il brano “Solo tu”, era riuscito ad essere tra i 20 finalisti che si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale ma non è riuscito a fare parte dei 12 ammessi a Sanremo Giovani. Se non fa parte dei 6 ammessi al Festival, come già anticipato, per lui si sono accesi i riflettori del talent show della tv italiana più seguito. Riuscirà a conservare il banco fino alla partenza del serale di Amici 2023? L’ingresso di Jore è avvenuto nella puntata di ieri, 8 gennaio 2023, come riportato dalle nostre anticipazioni. Non sappiamo, al momento, se Jore sia impegnato sentimentalmente o meno.

Instagram

Su Instagram, il nuovo cantante di Amici 22 può essere trovato all’account @joreofficial_. Qui, conta 4.433 followers. Nel suo profilo, pubblica scatti legati alla sua musica, foto da modello e momenti di vita privata.

https://www.instagram.com/p/ClPCGf8N2PT/?hl=it