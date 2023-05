Amici 22, chi sono i finalisti di domenica 14 maggio 2023: premi e quanto guadagna chi vince il talent

Si avvicina la finalissima di Amici 22, prevista per questa 14 maggio. Ormai il talent di Maria De Filippi è alle fasi conclusive, con i concorrenti rimasti in gare che ambiscono al montepremi finale, una notorietà televisiva che li faccia crescere artisticamente e soprattutto portare a casa questa edizione del programma. Quest’anno, il montepremi finale del talent show sarà di 150 mila euro, con un premio della critica che gli porterà dentro le tasche altri 50 mila euro. Cifre inferiori rispetto al passato, considerato come un tempo c’era anche l’opzione di un contratto Mediaset per un anno alla cifra complessiva di 100 mila euro.

I premi di Amici 22 per chi vince la finale

Se la carriera dei singoli concorrenti non continuerà in Mediaset, nulla toglie come si possano aprire altre strade artistiche per questi ragazzi. Infatti, saranno possibili diversi premi per i ragazzi, a cominciare da quello di RTL 102.5, che risulta tra i partner del programma per la sua messa in onda. Seguono poi quelli di Fonzies e Vodafone Shaketon. Guardando al lato monetario del montepremi, 150 mila euro fu la cifra che la scorsa edizione portò a casa Giulia Stabile, vincitrice della scorsa stagione del talent show. Plausibile come la cifra di quest’anno si orienti sullo stesso parametro.

I finalisti per questa edizione del programma

In confronto al passato, quest’anno la finale sarà un affare a quattro. A giocarsi la possibilità di vincere l’edizione di “Amici 22”, saranno Mattia, Isobel, Angelina e Wax. Tra i favoriti per la vittoria finale, spunta il nome di Angelina Mango, figlia del compianto cantautore italiano. Da poco ha lanciato nuovi singoli radiofonici, riscontrando un ottimo successo sia all’interno del talent show – facendo leva sul proprio talento musicale e artistico – che fuori dallo stesso programma, dove mostra di ottenere un ottimo riscontro anche sul vasto pubblico del web attraverso i suoi ultimi lavori musicali.