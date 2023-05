Angelina Mango di Amici 22, chi è il fidanzato Antonio Cirigliano: età, foto e Instagram

Angelina Mango la conoscono in molti, perché? Perché è una delle protagoniste più in voga di Amici 22: la giovane performer si è contraddistinta principalmente per le sue doti canore, ed è riuscita ampiamente a dimostrare di essere tra le allieve più talentuose della scuola di Cinecittà. Ora, le aspetta soltanto la Finale da affrontare e che andrà in onda proprio nella prima serata di domenica prossima. In questo articolo, però, scopriamo chi è Antonio Cirigliano, il suo fidanzato, continuate a leggere!

Amici 22, quando va in onda la finale del Serale? Data ultima puntata e chi sono i finalisti

Chi è Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango

Qualche tempo fa, era stata proprio Angelina a confermare di avere una relazione fuori dalla casetta di Cinecittà, ma sulla vicenda non era mai entrata a scandagliare i dettagli. Per quanto riguarda il suo ragazzo, Antonio, quello che sappiamo è che è originario di Potenza, ha 24 anni e come lei è un grande appassionato di musica.

La carriera come chitarrista

Infatti, Antonio Cirigliano è un chitarrista dal discreto successo, e accompagna la giovane figlia di Mango sin dagli inizi della sua carriera musicale durante i suoi tour e le sue apparizioni. I due, insieme, del resto, hanno partecipato anche a vari festival in giro per l’Italia, dove si sono esibiti con brani inediti e diverse cover. Tra i palchi calcati, ricordiamo ad esempio quello di Roma, a San Giovanni, in occasione della Festa del Primo Maggio. Nonostante l’affiatamento, e la forte sintonia, Antonio non è mai intervenuto durante il percorso di Angelina in questi mesi di Amici 22, certamente per lasciarle i suoi spazi e contribuire così anche al suo successo senza intralciarla.

Instagram e social

Antonio Cirigliano, poi, non è particolarmente attivo sui social, e le foto insieme sono davvero molto poche.