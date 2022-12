Amici 22 e lo Speciale di Natale su Witty Tv: anticipazioni 25 dicembre 2022, a che ora e come guardarlo

Amici 22 va in vacanza, ma non del tutto. Sì perché domenica 25 dicembre, in occasione del Natale, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda con una puntata speciale, proprio come è successo lo scorso anno. I telespettatori dovranno fare a meno del classico pomeridiano, fatto di sfide, gare, esibizioni e giudici, ma potranno ugualmente seguire le avventure dei talenti, tra cantanti e ballerini. E farlo proprio il 25 dicembre, data da cerchiare in rosso sul calendario!

A che ora va in onda lo Speciale di Natale di Amici 22

Dopo aver visto le ultime due puntate del pomeridiano, che hanno preso il posto di Uomini e Donne, con i ragazzi che hanno letto le loro ‘letterine’ e si sono scambiati i regali, nel giorno di Natale andrà in onda la puntata speciale di Amici. Ma non su Canale 5, come siamo abituati di solito. Amici, infatti, resterà con le telecamere accese anche in questi giorni di festa e nello speciale i telespettatori vedranno delle esibizioni a tema. Con le emozioni che non mancheranno.

Lo speciale verrà caricato nel pomeriggio sul sito di Witty Tv, quindi tutto si potrà seguire in streaming o rivedere su quel portale. In forma totalmente gratuita. “Vi aspettiamo il 25 dicembre su wittytv.it con la puntata speciale di Natale con Amici! #Amici22” – si legge sulla pagina social del programma. Che appassiona, da sempre, migliaia e migliaia di telespettatori.

Quando ricomincia il pomeridiano di Amici

Il pomeridiano di Amici tornerà in onda a gennaio 2023, subito dopo le feste. L’appuntamento, infatti, è per domenica 8 gennaio, sempre a partire dalle 14. E poi da lunedì 9 ricominceranno anche i daytime su Canale 5, a partire dalle 16.10 circa. Tra gare, esibizioni, prove, classifiche, con quel serale che si avvicina. E con i ragazzi che continuano, giorno dopo giorno, a mettersi in gioco per sfidare le proprie paure. E i proprio limiti!