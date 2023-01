Amici 22, quando inizia il Serale? Chi sono i giudici, anticipazioni e squadre

Le anticipazioni di Amici 22 diventano un appuntamento sempre più atteso, vista la possibilità degli allievi di accedere alla fase serale del talent di Maria De Filippi. Oltre alla possibilità di ottenere dopo mesi di studio la maglia dorata, cantanti e ballerini si stanno scontrando con un clima sempre più teso.

Quando inizia il Serale di Amici 22?

I professori sono sempre più intenzionati a fare una selezione tra i componenti delle loro squadre, in quanto i posti nello show in prima serata su Canale 5 saranno limitati. Da questa necessità sono scaturite le eliminazioni di Cricca e Rita Pompili, che ancora oggi sono molto discusse. Nel frattempo la maestra Alessandra Celentano ha garantito l’ingresso al serale del ballerino classico Ramon Agnelli, che è il primo allievo ad aver raggiunto tale traguardo.

Tra gli spoiler di Amici della puntata del 15 gennaio potrebbero esserci i nomi di allievi che hanno conquistato un posto al Serale. Come di consueto, cantanti e ballerini si esibiranno di fronte a giudici speciali, dalle cui votazioni verrà stilata una classifica di gradimento. I primi in lista potranno presentarsi davanti ai coach incaricati di assegnare le felpe dorate. Tuttavia, in via eccezionale, i professori possono richiedere l’accesso di un loro allievo alla fase in prima serata, indipendentemente dalle classifiche come successo per Ramon Agnelli. In più potrebbero esserci ulteriori sfide, meccanismo già usato da Rudy Zerbi nei confronti di Cricca e che Lorella Cuccarini ha contestato.

La registrazione di Amici 22 avrà luogo negli Studi Elios di Roma ed avrà inizio intorno alle ore 15:30. Gli allievi di Amici 22 sono stati protagonisti di un gravissimo comportamento durante la festa di Capodanno, talmente grave che Maria De Filippi ha censurato l’accaduto non mostrando video. Tutti i ragazzi hanno dovuto fare una sfida, l’unico eliminato è stato Tommy Dali per volere di Rudy Zerbi. Cantanti e ballerini dopo aver fatto le sfide sono rientrati in casetta senza alcun premio o possibilità di presentarsi davanti ai professori per il serale. Inoltre, risulta ancora a rischio il ballerino Samu, il cui confronto ha avuto esito incerto, pertanto la sfida è stata congelata.