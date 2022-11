Amici, anticipazioni daytime 29 novembre 2022: chi sono i 6 concorrenti a rischio eliminazione

Continuano a studiare duro gli allievi della scuola di Amici, quelli che con tanta fatica sono riusciti a ottenere l’ambito banco e a sedersi di fronte a Maria De Filippi e ai coach di canto e ballo. Tra non poche difficoltà. E provvedimenti disciplinari. Come l’ultimo che ha spiazzato tutti, indignato e sconvolto l’intera classe: i ragazzi sono ‘accusati’ di poca pulizia, di disordine in casetta, nonostante i continui avvisi e le ‘ramanzine’. C’è chi, tra di loro, fa fin troppo. E chi, invece, non alza neppure un dito e vive così, tra piatti accumulati e sporcizia a terra. Per questo motivo, quindi, la produzione ha deciso di dare una lezione a tutti: Mattia è finito in sfida, Gianmarco ha il destino appeso a un filo. Ma non finisce qui perché sei ragazzi, tre della categoria ballo e tre di canto, sono a rischio di eliminazione. Definitiva.

Eliminazioni ad Amici per il provvedimento disciplinare

Dopo le discussioni in studio, con Maria De Filippi visibilmente arrabbiata, sono stati i professori a prendere delle decisioni. E quella di Rudy Zerbi non lascia spazio a dubbi: per il coach di canto bisogna andare all’eliminazione, definitiva. Senza la possibilità di dare ai ragazzi il banco del pubblico, che è la novità di questa edizione e che rappresenta l’ultima speranza.

“Quello che è successo nell’ultima puntata mi ha fatto capire molto persino troppo della desolante mancanza di senso di responsabilità e di consapevolezza di quasi tutti voi. E in questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non siete stati in grado di confrontarvi…Propongo ufficialmente alla produzione di chiudere questo ridicolo teatrino. Nessuno viene considerato salvo, neppure i primi in classifica” – ha detto Rudy in una lettera. Per lui i ragazzi dovranno sfidarsi, ma la gara non sarà certo fino a se stessa: i tre che si posizioneranno ultimi, sia nella classifica canto che in quella ballo, dovranno essere eliminati.

La produzione accetterà la proposta?

Mentre Maria leggeva la lettera, tra i ragazzi regnava la rabbia. Chi sa non parla, tra rimpalli continui di responsabilità. Ora, però, se la produzione dovesse accettare la proposta di Zerbi nessuno dormirà sonni tranquilli. E tutto sarà da riscrivere. Ma cosa succederà nel daytime di oggi? Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 16.10 circa, per capire!

Articolo in aggiornamento