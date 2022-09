Amici, daytime di giovedì 22 settembre 2022: anticipazioni, Ramon e Rita, cosa vedremo oggi

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 anche oggi andrà in onda il daytime di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi che ha da poco preso il via. E terra compagnia ai telespettatori per un lungo periodo, tra sfide ed esibizioni fino al serale. La nuova classe si è formata, i ragazzi sono in casetta e ora stanno iniziando a lavorare e a fare i conti con le prime classifiche, tra canto e ballo. Ma cosa succederà oggi pomeriggio nel classico appuntamento?

Ramon e Rita di Amici

Ieri pomeriggio abbiamo visto la prima classifica di canto e quella di ballo. Mentre i ragazzi si esibivano, infatti, i professori hanno dato loro dei voti. Per il ballo la prima è Maddalena, l’ultima Asia, mentre penultimi Ramon e Rita, i due allievi di Alessandra Celentano che da Todaro ed Emanuel Lo hanno ricevuto addirittura delle insufficienze. La maestra ha voluto incontrare i suoi ragazzi, li ha messi al corrente di tutto e ha spiegato, senza mezzi termini, che bisognerà lavorare sodo.

Cosa vedremo oggi

Nel daytime di oggi, molto probabilmente, vedremo gli altri ragazzi entrare in casetta e raccontarsi a cuore aperto. Poi, forse, i cantanti incontreranno i loro maestri. Insomma, siamo solo all’inizio, la strada e lunga e il percorso tortuoso, ma gli allievi ce la metteranno tutta per tenersi stretta quella maglia. E quel banco!