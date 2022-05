Amici, fuori anche Todaro: il sostituto arriva da ‘Ballando con le Stelle’

L’ultima edizione di Amici è finita da pochissimo e già si parla della prossima. Il programma è davvero amato da tutti. Luigi, vincitore di questa edizione, ha dichiarato che il talent gli ha cambiato la vita per sempre. Da Settembre ci saranno davvero tantissime novità che comprenderanno soprattutto i maestri. Vediamo quali!

Raimondo Todaro non sarà più un maestro della scuola di Amici

Alcune voci sostengono che il ballerino Raimondo Todaro non sarà più un maestro della scuola. Per molti è stata una brutta notizia. Soprattutto perché, in questa edizione in particolare, il pubblico è riuscito sempre più a comprendere le dinamiche dell’insegnante. Buono, educato e severo quando serve. I suoi allievi si sono impegnati al massimo. La sua ballerina Serena di questa edizione ha infatti vinto una borsa di studio per New York.

Chi lo sostituirà?

Sembra che a sostituirlo sarà un altro ballerino di Ballando con le stelle. Il ragazzo in questione è Vito Coppola, l’ex di Arisa. La notizia non è ufficiale ma sempre più fonti sembrano confermarla. Chissà se sarà vero. Anche altre due giudici non ci saranno nella prossima edizione..

