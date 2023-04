Amici per la pelle, di cosa parla il film su Rai 1: la storia di Filippo Laganà

Il giovane attore Filippo Laganà nel pomeriggio di questo venerdì Santo sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla storia della sua malattia e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli 20 anni. Racconterà anche la trama di “Amici per la pelle”: un film uscito l’anno scorso che racconta la storia vera della sua malattia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco alcune anticipazioni sul film e quando andrà in onda su Rai1.

La malattia di Filippo Laganà

A Filippo Laganà è stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento del rame. Così, questo materiale tende ad accumularsi nel corpo e se raggiunge livelli troppo alti, può avere gravi conseguenze, quali: cirrosi, insufficienza epatica, problemi neurologici, tumore del fegato e occlusioni renali. L’unico modo per salvare la vita al giovane è stato quello di fare il trapianto di fegato. Lui ha sempre rivelato di essere molto grato al destino, perché ha trovato un donatore in tempi molto brevi. Grazie alla fortuna e a una persona misteriosa che non conoscerà mai, è riuscito a star meglio e a riprendere in mano la propria vita.

Il film “Amici per la pelle” su Rai 1

Il giovane Filippo è andato in tv con il padre, il noto regista, produttore e attore Rodolfo Laganà e ha raccontato la storia della sua malattia. Questa è piaciuta moltissimo ad alcuni direttori Rai, tant’è che hanno deciso di girare un film per raccontarla. Il film si chiama “Amici per la pelle” ed è uscito nel 2022. Oltre a Filippo che interpreta sé stesso, il cast è formidabile: Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia. Il regista è il noto Pierluigi Di Lallo. Il film andrà in onda domenica 9 aprile su Rai 1 alle 21.25 e forse verrà reso disponibile anche su Raiplay.

Trama del film

Il film ripercorre la vita di Filippo, dal momento in cui ha avuto i primi sintomi e segnali, fino al trapianto. Raccontato tutto con estremo realismo. Infatti, il giovane si trovava a New York quando, a soli vent’anni, è stato colpito da un malore: dolori addominali, pancia gonfia e viso giallo. Ha deciso di tornare subito in Italia ed è arrivata la diagnosi inaspettata. La pellicola racconta proprio questo attenendosi ai fatti reali, nonostante il film sia drammatico, lancia un messaggio di speranza e coraggio.