Leucemia Silvio Berlusconi, questo pomeriggio iniziata la chemioterapia

Silvio Berlusconi ha iniziato in queste ore la chemioterapia per provare a sconfiggere la leucemia, grave tumore cui è stato annunciato essere affetto. Come emerso dagli amici che hanno fatto visita all’ex Presidente del Consiglio, la chemioterapia avrà principalmente il compito di limitare l’aggressività del tumore del sangue. Tutto ciò, considerata anche l’età di Berlusconi, che oggi è 86enne e potrebbe soffrire di buchi nel sistema immunitario per questa malattia.

Come procedono le cure per la leucemia di Silvio Berlusconi?

Il Cavaliere è ancora ricoverato in terapia intensiva, dove in queste ore ha cominciato la prima seduta di chemioterapia. Al momento, lo hanno visitato alcuni parenti e i familiari più stretti, che comunque hanno trovato un Berlusconi agguerrito davanti questa malattia che gli si è parata davanti. Secondo un comunicato lanciato dall’ANSA, “i medici registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l’ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni. La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo – come riferiscono le stesse fonti – peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale”.

Tirano un sospiro di sollievo, momentaneo, anche i parenti di Berlusconi. Il fratello Paolo, fermato dai microfoni dei giornalisti, spiega di averlo trovato che dormiva, ma che i familiari “sono più sollevati, c’è un miglioramento. Siamo fiduciosi”. All’ospedale San Raffaele di Milano, intorno alle 16.30 si è visto anche il figlio dell’ex Presidente del Consiglio, Pier Silvio Berlusconi. Anche Fedele Confalonieri, attuale presidente di Mediaset, è passato a trovarlo nel pomeriggio. In merito alle condizioni di Berlusconi, ha spiegato ai giornalisti: “Stava dormendo. C’è preoccupazione, ma siamo più ottimisti. L’ho visto molto meglio”.

Il bollettino medico di Berlusconi

L’ospedale San Raffaele di Milano, alle 15.30 ha emesso il primo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi. In merito, scrive: “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”.