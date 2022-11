Amore Criminale, anticipazioni 3 novembre 2022: stasera la storia di Cinzia

Torna stasera l’appuntamento con “Amore criminale”, in programma su Rai 3. Si tornano a ripercorrere le vicende di donne rimaste vittime dell’amore. Donne che, a causa di un amore sbagliato, sono rimaste uccise. E stasera Emma D’Aquino racconterà la storia di una 34enne uccisa dall’ex compagno, Cinzia. La donna conosce l’uomo quando ottiene un posto di lavoro come commessa in un negozio di casalinghi, è il titolare. Tra i due nasce un sentimento profondo che tengono nascosto, anche perché lui è sposato e ha due figli.

La storia di Cinzia

A un certo punto Cinzia chiede al suo compagno di fare una scelta tra lei e la sua famiglia, ma l’uomo non sembra disposto a cambiare le cose e la relazione resta clandestina. Dopo 7 anni Cinzia decide di lasciarlo, ma inizia una sorta di stalking: controlli sul telefonino, sul pc e sui social della donna fino a scoprire che chatta con un altro uomo. Nasce la gelosia e la voglia di fare in modo che Cinzia torni ad essere solo sua, così cerca di riconquistarla e la invita ad uscire, finché il 24 agosto del 2019 la donna accetta. I due si incontrano nel garage del negozio di casalinghi dove l’uomo la aspetta per ucciderla con cinque colpi di mattarello.