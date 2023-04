Anche stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti di lunedì 3 aprile 2023: concorrenti e giochi. Arriva l’attesa puntata de “Anche stasera tutto è possibile”, che manderà in onda le registrazioni migliori di questa stagione televisiva del programma. Al timone sempre Stefano De Martino, che verrà immortalato nei momenti più belli di questa stagione di “Stasera tutto è possibile”. Ma cosa vedremo di preciso questa sera su RAI 2?

Cosa vedremo su “Anche stasera tutto è possibile”?

Sarà una puntata speciale, che al suo interno ripercorrerà il meglio di questa nona edizione del programma condotto da Stefano De Martino. Infatti, domani verrà fatto un riassunto di tutte le cose più belle andate in onda questa stagione, con i momenti che più hanno fatto divertire il pubblico del programma e i fan del conduttore napoletano. Come ha spiegato lo stesso De Martino, nonostante si tratti di registrazioni, ugualmente il divertimento è assicurato per domani sera.

Infatti, verranno proposti i migliori sketch, messi in onda con la partecipazione di personaggi come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. “Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera. Il programma, arrivato alla nona stagione e con la prima puntata datata al 2015, dovrebbe garantirsi la riconferma anche per il decimo anno consecutivo. Iniziato con la conduzione di Amadeus, nel 2019 il timone è passato al giovane De Martino. Proprio da questa esperienza, insieme al “Bar Stella”, il conduttore napoletano è diventato un pilastro dell’intrattenimento RAI sul secondo canale. Chissà che voglia riconfermarsi anche l’anno prossimo alla guida del programma, oppure tenti il salto in qualche programma delle “rete ammiraglia”, ovvero RAI 1. Il giovane ha fatto un grande salto nell’ultimo anno, meritandosi la possibilità di condurre programmi più impegnati.