Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Ultime news sulla coppia dopo l’assenza a Le Iene. I rumors si moltiplicano, soprattutto di chi mastica gossip italiano. L’assenza di Belen Rodriguez dall’ultima puntata de Le Iene, sarebbe legata a una lieta notizia. Sempre secondo le voci di corridoio, la showgirl argentina sarebbe in dolce attesa di una nuovo figlio con Stefano De Martino. Per la showgirl sarebbe il terzo.

Belen Rodriguez nuovamente incinta?

Per Belen, sarebbe il secondo figlio con Stefano De Martino. Infatti, l’ultima bambina nata nel 2021, è nata dalla relazione, oggi conclusa, con il parrucchiere Antonino Spinalbese. Le fonti che parlano di una presunta gravidanza, anche se ai primi stadi, di Belen, sarebbero rafforzate anche dalla testimonianza di chi vive a stretto contatto con il noto volto argentino. Infatti, solo un motivo simile avrebbe portato la showgirl a lasciare la conduzione de Le Iene per una serata, portando al suo posto l’attore Claudio Santamaria nello speciale e inedito ruolo di conduttore televisivo.

I fan, non sospettando la potenziale gravidanza della ragazza 38enne, temevano un nuovo caso Teo Mammucari. Ovvero la lite tra lo stesso comico e il regista del programma, che portarono il conduttore romano ad abbandonare definitivamente il programma di punta nella prima serata di Italia Uno. A oggi, l’assenza di Belen Rodriguez dal programma sarebbe legata a problemi di salute. La showgirl, inoltre, sarebbe vari giorni che neanche posta nulla sui social network, in una situazione abbastanza anomala per lei.

Altra ipotesi che trapela, ma sempre non confermata, è un periodo di crisi della stessa conduttrice argentina. Altre voci parlerebbero di una situazione di depressione per la ragazza, legata probabilmente a un nuovo periodo di crisi con Stefano De Martino, in una storia dove orma sono diverse le volte dove i due si sarebbero lasciati per poi tornare successivamente insieme.