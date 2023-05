Andrea Antonello, la sua storia: chi è la mamma, autismo, Instagram, libro e film

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata con Domenica In su Rai 1, con la dolce compagnia di Mara Venier. Accoglierà in studio tanti ospiti speciali, tra cui anche Andrea Antonello, un ragazzo autistico e il papà Franco. Insieme hanno creato un progetto per sensibilizzare sul tema e stanno avendo grandi risultati. Racconteranno la loro storia a cuore aperto: ecco chi è Andrea e tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi sono i genitori di Andrea Antonello

Il papà di Andrea si chiama Franco Antonello ed è un grande imprenditore veneto che per moltissimi anni ha avuto un’agenzia di comunicazione con la quale si è occupato di vendere la pubblicità alle aziende. Dopo anni di lavoro, ma anche fortuna, ha deciso di dedicarsi completamente al figlio e alla loro organizzazione sociale “I bambini delle fate“, fondata nel 2005. Si occupano di raccogliere i fondi a sostegno dei progetti sull’autismo e delle famiglie in difficoltà, oltre a sensibilizzare sul tema. La mamma si chiama Bianca e ha 54 anni. I suoi genitori si sono sposati nel 1989 e hanno dato alla luce Alberto e Andrea.

La storia di Andrea Antonello e la diagnosi di autismo

Andrea Antonello è un ragazzo Anto nel 1993 a Castelfranco Veneto. Verso i due anni d’età ha iniziato ad avere dei comportamenti irrequieti, così i genitori lo hanno portato da vari medici per capire cosa stesse accadendo e dopo pochissimo è arrivata la diagnosi: autismo e difficoltà nello sviluppo. Il padre Franco ha raccontato che in quel momento gli è crollato il mondo addosso e hanno versato tantissime lacrime. Dopo molti pianti, il papà ha capito che non c’era motivo di disperarsi e ha preso la situazione: nel 2010 ha mollato tutto ed è partito con Andrea e la moto per un lungo viaggio in Sudamerica di tre mesi. Hanno attraversato da Miami all’Amazzonia e si sono ritrovati. Si sono capiti, abbracciati e da questa meravigliosa avventura è nato un libro, oggi best seller mondiale: “Se ti abbraccio non aver paura”, da cui è stato tratto anche un film molto acclamato dalla critica: “Tutto il mio folle amore” di Salvatores, uscito nel 2019. Da poco ha anche aperto un profilo Instagram:

Andrea oggi e i libri sull’autismo

Andrea, grazie al supporto dei genitori e dei medici è riuscito a raggiungere l’autonomia. Vive da solo, ha imparato a fare moltissime cose: lavarsi, vestirsi da solo e andare in ufficio de “I bambini delle fate”, dove lavora. Il papà ha raccontato che per sicurezza hanno allestito delle telecamere in casa e alcune collaboratrici vanno a trovarlo durante il giorno e lo aiutano in alcune attività. Andrea è un punto di riferimento per la comunità autistica perché sta cercando di sdoganare sempre più stereotipi in merito. Grazie all’aiuto della scrittura facilitata ha scritto e pubblicato molti libri in cui spiega cos’è l’autismo e come vive e cosa prova una persona autistica. Fermo restando che ogni persona autistica è diversa e ognuno/a ha bisogno di livelli di supporto diversi. Ha pubblicato: