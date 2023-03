Andrea Belfiore a Pechino Express 2023: chi è, età dello chef, dj, fidanzata, foto, Instagram, gli Italo Americani con Joe Bastianich

È tutto pronto per una nuova edizione dell’amatissimo programma Pechino Express 2023, che fa vivere incredibili avventure ai concorrenti in gara. Il format rimane lo stesso e tre coppie di persone famose e non, dovranno attraversare l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, raggiungendo luoghi precise e poi una super tappa finale dal valore di 10mila euro. Quest’anno, una delle coppie è composta dallo chef Andrea Belfiore e il rinomato Joe Bastianic. Conosciamolo meglio e scopriamo chi è!

Cosa sappiamo sullo chef e dj Andrea Belfiore

Andrea Belfiore nasce ad Ancona nel 1987, ha 35 anni e ha due grandi passioni: la cucina e la musica. Le scopre fin da piccolo e intraprende le strade che lo portano a crescere come chef e come musicista, in particolare si appassiona alla batteria. Nel 2007 si trasferisce a New York grazie alla borsa di studio dell’Umbria Jazz e studia batteria al Berklee College di Boston. Iniziano i suoi primi ingaggi come musicista, suona con The Last International e suona con la popstar norvegese Sylia. Si appassiona anche alla cucina e inizia a tenere dei corsi di cucina italiana “Italia Like Locals” per insegnare la cucina italiana agli americani. Il suo progetto ottiene un notevole successo e apre la società “Evento” insieme a Sam Akiba.

Pechino Express 2023 con Joe Bastianic

Andrea Belfiore è molto emozionato all’idea di partire per l’avventura di Pechino Express a giro per l’Asia in compagnia di uno dei più grandi chef del mondo Joe Bastianic. Quest’ultimo è uno degli chef stellati più rinomati e i suoi genitori sono italiani, esuli dell’Istria che si sono trasferiti negli Stati Uniti. Bastianic è nato e cresciuto proprio a New York, ma il padre ristoratore e soprattutto la madre chef, gli hanno trasmesso una grande passione per la cucina fin da piccolissimo. I due insieme parteciperanno a quest’incredibile viaggio come la coppia de “I ristoratori”. Riusciranno a vincere?

Chi è la fidanzata Rachele, foto e Instagram

Andrea Belfiore è una persona poliedrica e unisce due grandi passioni: la musica e la cucina. Oltre al suo progetto culinario, ne porta avanti anche un alto che unisce la danza con la musica e lo fa in compagnia della sua fidanzata ballerina Rachele Buriassi. Andrea ha un profilo Instagram con più di 3mila followers, dove condivide degli scatti sulla sua vita, mentre suona e mentre cucina.