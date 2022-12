Andrea Bocelli, chi è la moglie Veronica Berti: età, lavoro, figlia Virginia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Ospiti della puntata di oggi anche Andrea Bocelli e i suoi figli Matteo e Virginia, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno presenteranno il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’. In questo album Andrea Bocelli canta insieme a Matteo e alla piccola Virginia. Ma non solo. La famiglia è anche protagonista di un cartone animato dei Simpson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre.

Cosa sappiamo sulla seconda moglie di Andrea Bocelli

Si chiama Veronica Berti la seconda moglie del cantante pop e tenore Andrea Bocelli. Lei aveva solo 21 anni quando ha incontrato per la prima volta l’artista e da quel momento i due, complici e affiatati, non si sono mai lasciati. Si sono sposati e sono anche diventati genitori della piccola Virginia, che oggi ha 10 anni e sta seguendo le orme del papà. Non abbiamo molte informazioni su Veronica Berti: sappiamo che è del 1984 e che ha ben 26 anni in meno rispetto al marito. Come ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, lei proviene da una famiglia ben diversa da quella di Bocelli: “Provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata”.

Il matrimonio

Veronica e Andrea si sono conosciuti per la prima volte a Ferrara, ad una festa. E poi non si sono mai più lasciati. Nel 2012 è nata la piccola Virginia e Bocelli è diventato papà per la terza volta: il tenore, infatti, dalla precedente moglie, Enrica Cenzatti, aveva avuto già due figli. Bocelli e Veronica si sono sposati nel 2014 a Livorno, al Santuario di Montenero. E ora la famiglia è complice e affiatata come non mai. Non abbiamo, però, informazioni sulla donna: nulla sul suo lavoro (a quanto pare gestisce uno stabilimento balneare), ma sicuramente segue il marito ovunque.

Instagram di Veronica Berti

Veronica Berti ha un profilo Instagram e con l’account @veronicabertiofficial vanta oltre 94 mila followers. Condivide scatti con la sua famiglia, della sua quotidianità.