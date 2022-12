Andrea Bocelli: chi è, età, carriera, successi, vita privata, figli, Covid, chi è la moglie

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi anche la famiglia Bocelli. O meglio, Andrea, Matteo e la piccola Virginia, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno, in diretta, il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’. In questo album i tre cantano insieme. Ma non solo. La famiglia è anche protagonista di un cartone animato dei Simpson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre.

Dagli esordi al debutto di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è nato a La Sterza il 22 settembre del 1958 da genitori proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupava di produzione e commercio di macchine agricole. Lui oggi è un noto tenore e cantante pop italiano. Sappiamo che Andrea Bocelli si è laureato in Giurisprudenza, poi si è diplomato in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, ha deciso di lasciare per dedicarsi al canto. Ha iniziato a prendere lezioni private, ma la notorietà è arrivata nel 1993 quando ha cantato Miserere con Zucchero. Nel 1994 ha vinto il Festival di Sanremo. Da lì un successo dopo l’altro.

I suoi successi

Andrea Bocelli ha cantato con molti artisti, anche a livello internazionale: Luciano Pavarotti, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Celine Dion, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Giorgia, e tanti altri nomi. E nel 2010, a marzo, il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame, per la sua attività nel campo della musica internazionale. Bocelli, tra l’altro, ha cantato in molti importanti teatri d’opera e nel 2015 ha cantato in presenza di Papa Francesco, in occasione dell’incontro Mondiale delle Famiglie di Philadelphia.

La passione per i vini

Ma non solo musica, nella sua vita. Andrea Bocelli, che ha calcato palchi importanti e ha lavorato con artisti internazionali, è anche produttore di vini: nella sua azienda vinicola, in Val d’Elsa, si occupa della produzione di ben 7 tipologie IGP. Nel 2021, invece, è stato consulente artistico della miniserie Rai Blanca.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Andrea Bocelli si è sposato nel 1992, a 34 anni, con Enrica Cenzatti. La coppia ha avuto due figli: Amos, nato nel 1995, e Matteo, nato nel 1997. Nel 2002 i due si sono separati e nel 2012 Bocelli è diventato padre per la terza volta di Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti. Nel 2014 i due si sono sposati a Montenero, a Livorno.

Curiosità

Ha registrato diverse opere e 16 album di musica pop e classica.

E’ legato all’etichetta Sugar Music ed è uno dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo.

Nel 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walf of Fame.

Ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito. A 6 anni è entrato in un collegio a Reggio Emilia per apprendere la lettura in Braille. A 12 anni ha perso totalmente la vista, a seguito di una pallonata sugli occhi ricevuta durante una partita di calcio.

Instagram di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ha un profilo Instagram e con l’account @andreabocelliofficial vanta quasi 2 milioni di followers.