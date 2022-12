Andrea Bocelli, chi è la figlia Virginia: età, canzoni, madre, foto, i Simpson

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano della domenica di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico e che vede alla conduzione, ormai da sempre, Mara Venier, la ‘zia nazionale’. Oggi la padrona di casa terrà compagnia ai telespettatori fino alle 15.30, poi dovrà dare la linea all’Eurovision Junior Song Contest, ma prima avrà modo di intervistare la famiglia Bocelli. O meglio Andrea Bocelli e i suoi due figli, Matteo e Virginia, che hanno seguito le sue orme e sono già giovani e talentuosi cantanti.

Cosa sappiamo su Virginia Bocelli

Virginia Bocelli è nata dall’amore tra il cantante pop e tenore Andrea Bocelli e la compagna, ora moglie, Veronica Berti. I due, infatti, nel 2014 si sono sposati a Montenero, a Livorno. La piccola Virginia ha solo 10 anni, ma è già un talento e ha avuto modo di cantare, con il papà e il fratello Matteo (nato da una precedente relazione) alla Royal Albert Hall, davanti a re Carlo, alla regina Camilla, William e Kate, per il Festival of Remembrance, un grande evento con cui la Gran Bretagna ricorda i caduti in guerra del Paese.

Il cartone dei Simpson

Ma la carriera di Virginia, che ha iniziato da poco, non finisce certo qui. La famiglia Bocelli, infatti, sbarcherà dal 15 dicembre su Disney+ nel nuovo corto di Natale dei Simpson, dal titolo: The Simpson meet the Bocellis in Feliz Navidad. In questo cortometraggio, stando alle anticipazioni, Homer sorprenderà Marge: ci sarà, infatti, un’esibizione indimenticabile di Andrea Bocelli, che canterà con il figlio Matteo e la piccola Virginia. I tre sono anche protagonisti del nuovo singolo ‘Feliz navidad’, che è presente nel cartone ed è tratto dal loro nuovo album “A family Christmas’, quello che presenteranno nel salotto della Venier.

Instagram di Virginia Bocelli

Virginia Bocelli ha già un profilo Instagram e con l’account @virginiabocelli vanta oltre 16 mila followers. È qui che condivide gli scatti della sua quotidianità, molti quelli con il padre e il fratello, proprio mentre si esibisce.