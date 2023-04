Andrea Camilleri, chi è la nipote Arianna Mortelliti: età, lavoro, libri, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, la padrona di casa che dal lunedì al venerdì tiene compagnia al pubblico. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad alcuni talenti di The Voice Kids (tutti giovanissimi), anche Arianna Mortelliti, la nipote del grande scrittore Andrea Camilleri scomparso a Roma il 17 luglio del 2019.

Cosa sappiamo su Arianna Mortelliti, il suo libro ‘Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni’

Arianna Mortelliti è la nipote di Andrea Camilleri, ha 36 anni, è nata a Roma e ha deciso di seguire le orme del nonno: anche lei, infatti, è una scrittrice ed è l’autrice di un libro dal titolo divertente ‘Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni’. In realtà, nonostante il titolo, il libro racconta una storia commovente: protagonista Arturo, un 95enne che finisce in coma e che può contare sull’aiuto e il supporto della famiglia. Proprio come ha potuto fare suo nonno Andrea Camilleri, che il 17 giugno del 2019 ha avuto un arresto cardio-respiratorio ed è finito in ospedale al Santo Spirito, dove ha combattuto per un mese.

Il rapporto con il nonno Camilleri

“Il romanzo l’ho scritto mentre lui (il nonno, ndr) si trovava in quella condizione” – ha detto a Oggi Arianna Mortelliti. “Lo rassicuravo. Dicevo, nonno oggi ti trovi nel reparto di terapia intensiva. Non ti preoccupare, noi ci siamo. Cercavo di tranquillizzarlo. In quel periodo stavamo lavorando insieme perché il nonno si stava preparando per il monologo che aveva in programma, Autodifesa di Caino”. E con affetto ha ricordato il nonno come un ‘grande lavoratore, si metteva alla scrivania, al suo computer, il suo studio è pieno di libri, poi ci sono le statuine di San Calogero. Era un fiume in piena, un continuo flusso di idee. Lui è stato un anno presente”.

Cosa fa nella vita Arianna, Instagram

Non solo scrittrice. Arianna Mortelliti insegna anche in una scuola romana ed è laureata in scienze biologiche. Arianna ha un profilo Instagram e potete seguirla qui: @ariannamortelliti