Andrea Camilleri: chi era, età, carriera, libri, Montalbano, come è morto, moglie e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad alcuni talenti che hanno partecipato a The Voice Kids su Rai 1, anche Arianna Mortelliti, la nipote di Andrea Camilleri, che ricorderà il grande scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano morto a Roma il 17 luglio di tre anni fa.

Dagli esordi al debutto di Andrea Camilleri

Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle il 6 settembre del 1925 ed è morto a Roma il 17 luglio del 2019. Lui è stato un grande scrittore e ha raggiunto la popolarità dalla fine degli anni ’90: ha ispirato, infatti, la serie tv di grande successo Il Commissario Montalbano. Ma non solo. Ha insegnato regia all’accademia nazionale d’arte drammatica, ha avuto tra gli studenti Luca Zingaretti e le sue opere sono state tradotte in almeno 30 lingue.

Sappiamo che ha iniziato a lavorare come regista teatrale nel 1942 e che è stato il primo a portare Beckett in Italia. Come scrittore, invece, ha esordito nel 1978 con il Corso delle cose, poi nel 1980 ha pubblicato con Garzanti Un filo di fumo. Negli anni, Camilleri è diventato autore di grande successo, i suoi libri hanno venduto 60.000 copie, ma è nel 1994 che è nato nelle sua pagine Il Commissario Montalbano.

I suoi romanzi, i libri di successo

Difficile riassumere la brillante carriera di Camilleri, tutti i suoi romanzi, ma ricordiamo anche i romanzi biografici, di fantasia, dedicati ai grandi pittori: Il colore del sole, La Vucciria, Agrigento. Il cielo rubato. Dossier Renois. E ancora, la tripla vita di Michele Spadaccino, Il nipote del Negus, L’intermittenza, I fantasmi, km 123 (ultimo libro pubblicato prima della sua morte, un romanzo giallo).

Come è morto Andrea Camilleri, dove è sepolto

Andrea Camilleri la mattina del 17 giugno del 2019, mentre si stava preparando per partecipare allo spettacolo del 15 luglio alle Terme di Caracalla, è stato colto da un arresto cardio-respiratorio e trasportato in gravi condizioni al Santo Spirito, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Lo scrittore non ha più ripreso conoscenza ed è morto un mese dopo, all’età di 93 anni. Camilleri è stato sepolto a Roma, nel cimitero acattolico, dopo aver ricevuto un funerale in forma privata.

Chi è la moglie, figli, nipoti e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Camilleri è stato sposato dal 1957 fino al giorno della sua morte, superando i 60 anni di matrimonio, con Rosetta dello Siesto. Dal loro grande amori sono nate tre figlie: Mariolina, Andreina ed Elisabetta, che hanno reso lo scrittore nonno e addirittura bisnonno.