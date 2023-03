Melissa Agliottone, chi è la vincitrice di The Voice Kids: età, di dov’è, genitori, YouTube e canzoni

Melissa Agliottone è la nuova promessa del canto italiano che ha appena vinto The Voice Kids. Ha incantato tutto il pubblico fino a salire sul palco come vincitrice. Oggi sarà ospite a Domenica In e racconterà di sé e della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Melissa Agliottone: età, di dov’è, genitori

Melissa Agliottone ha vinto il talent show per giovani talenti musicali condotto da Antonella Clerici, ma conosciamola meglio. Ha 12 anni ed è nata a Civitanova Marche e cresciuta a Sant’Elpido a Mare. Il padre è il titolare della nota Barberia “Figaro” della città, mentre della madre non si hanno informazioni. Anche se era in prima fila all’esibizione finale assieme alla nonna della ragazza. La musica è tutta la sua vita nonché la sua passione più grande. Ha frequentato per un anno l’Annibale Caro dove ha studiato canto, pianoforte e batteria. Ad oggi studia alla scuola di canto di Roberta Faccani.

La vincitrice di The Voice Kids

Il suo nome sta facendo il giro del web perché ha conquistato il palco di The Voice Kids. Si è presentata alla gara con “Falling” di Alica Keys e il pubblico è impazzito, Loredana Bertè le ha fatto subito i complimenti. Ha riproposto la versione anche al pianoforte, dato che è il suo strumento principale. Suona anche la batteria ed è determinata ad imparare il basso. Il suo sogno adesso è diventare polistrumentista e conquistare anche il palco di Sanremo.

YouTube e Instagram

I complimenti al suo talento e impegno sono arrivati da tutti i social e anche il sindaco della sua città le ha fatto gli auguri. Dopo le prime cover su YouTube, è stata scoperta e la sua carriera musicale sta prendendo piede nonostante la giovane età. Melissa ha un profilo Instagram seguito da 1.252 persone su cui condivide alcuni aspetti della sua più grande passione per il canto e la musica e qualche scatto con gli amici.