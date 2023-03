Chi ha vinto The Voice Kids 2023? Nome del vincitore e classifica dopo la finale di sabato 11 marzo 2023

Dopo The Voice Senior e la vittoria di Maria Teresa Reale del team di Clementino, che ha incantato tutti con l’interpretazione di Oggi sono io di Alex Britti, Antonella Clerici, al timone della trasmissione, si è messa di nuovo in gioco. E ha provato a sperimentare con The Voice Kids, una nuova versione dedicata questa volta ai talenti giovanissimi. Dopo il successo inaspettato della scorsa puntata, che ha ottenuto quasi il 23% di share, l’11 marzo è andata in onda la finalissima: chi ha vinto? Ecco cosa è successo e chi sono stati gli ospiti.

Chi è il vincitore di The Voice Kids

In attesa di capire chi è il vincitore di The Voice Kids, questa versione innovativa del programma di Antonella Clerici, cerchiamo di capire cosa è successo. Tra gli ospiti della finalissima, dopo le audizioni al buio, Mr Rain e LDA: due giovani cantanti che hanno partecipato a Sanremo 2023 e che stanno collezionando, giorno dopo giorno, successi. Soprattutto tra le nuove generazioni.

A giudicare tutte le esibizioni dei 12 finalisti, rimasti in gara, come sempre, i coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e I Ricchi e Poveri. Chi avrà trionfato? Tra i finalisti, lo ricordiamo: Mia Arnone, Melissa Agliottone, Fedora Copparossa, Zinnedine, Ranya Maufidi, Rosario Caci, Vincenzo Alighieri, Ginevra Dabbalà, Lorena Fernandez, Ilary Alaimo, Marta La Rosa e Andrea Galiano. Tra di loro si nasconde il vincitore di questa edizione!

La vincitrice è Melissa Agliottone

Il vincitore di The Voice Kids è Melissa Agliottone, 12 anni, vive a Sant’Elpidio a Mare e faceva parte del team di Loredana Bertè.

Dove vedere le repliche

Solo due le puntate di The Voice Kids, il talent show che ha visto al timone Antonella Clerici. Prima le blind auditions, le note audizioni al buio con i coach girati di spalle, che hanno dovuto quindi farsi trasportare solo dalla voce senza conoscere i volti, poi la finalissima. Tutte e due le puntate, così come quelle di The Voice Senior, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.