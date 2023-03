Maria Teresa Reale, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2023: età, lavoro, marito

Appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, il programma tv che ci tiene compagnia ogni pomeriggio dalle ore 14.00 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Tra i temi della puntata, e dunque anche per ciò che riguarda gli ospiti, ci sarà The Voice senior 2023: in studio avremo la vincitrice Maria Teresa Reale ma anche ad esempio Lisa Manosperti, altra concorrente simbolo dell’edizione da poco terminata. Ma cosa sappiamo proprio su Maria Teresa Reale? Scopriamolo in questo articolo dedicato alla campionessa del talent musicale Rai per la categoria “over”.

Cosa sappiamo su Maria Teresa Reale la vincitrice di The Voice Senior 2023

La vincitrice di questa edizione di The Voice Senior ha 61 anni. La sua passione per la musica coincide con il suo lavoro: la donna è infatti un’insegnate di canto. Gestisce un’accademia di Conservatorio a Sora, di cui è originaria. Ha iniziato a suonare la chitarra molto presto, già all’età di 14 anni. Poi si è dedicata al piano bar dando vita ad un duo con Gabriele, l’amato compagno, passando poi all’insegnamento dopo la sua scomparsa. Un lutto che, come vedremo tra poco, l’ha segnata molto. Ad ogni modo grazie al successo nel programma, spin-off del talent The Voice che ha la peculiarità di mettere in gara tutti concorrenti over 60, ha ottenuto un contratto discografico con una grande casa di produzione, la Universal.

La vita privata, chi era il marito

Maria Teresa Reale è stata legata con Gabriele con il quale aveva formato una coppia, sia nel lavoro che nella vita privata, durata 34 anni. Il lutto proprio del compagno, nel 2015, l’aveva spinta ad abbandonare il mondo della musica. Poi la decisione quest’anno di presentarsi a The Voice. Un cammino entusiasmante che l’ha portata fino alla vittoria della terza edizione. Dopo il successo ha dichiarato:

“Sono stata insieme a Gabriele per 34 anni, dovevo portarlo con me e so che lui è con me. Lui mi dice ‘vai avanti’, devo a lui la mia forza”

Maria Teresa Reale punta sui social

La concorrente e vincitrice di The Voice ha una pagina Facebook. La potete trovare qui.

Cosa si vince a The Voice Senior 2023? Quanto guadagna il vincitore (ilcorrieredellacitta.com)