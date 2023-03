The Voice Kids 2023 su Rai 1: quando inizia, concorrenti, chi sono i giudici

The Voice Kids 2023. Tra i tanti programmi in grado di appassionare il grande pubblico di telespettatori c’è sicuramente anche il format di successo The Voice Kids 2023, ovvero l’alternativa più giovane per l’anagrafe di The Voice Senior, entrambi dai grandi risultati mediatici. M quando inizierà, dunque, The Voice Kids? Vediamo insieme qualche dettaglio.

Quando inizia The voice kids? Ecco la data

Parliamo, ovviamente, della variante/spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai Due dal 2013 al 2019 ma che ora sembra ritornare nuovamente sul pezzo. Ecco allora che a seguito dello straordinario successo di “The Voice Senior”, arriva dal 4 marzo in prima serata su Rai Uno, “The Voice Kids”, la sua variante junior, più giovane, che ha l’obiettivo di premiare le più belle corde vocali della nostra Italia, con concorrenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Come si svolgerà il programma in onda dal 4 marzo 2023

Per iniziare, allora, ci saranno due imperdibili puntate che avranno luogo sabato prossimo, con una lunga ed intensa sessione di “Blind Audition”, la consueta audizione al buio, senza vedere i concorrenti, che è una delle parti più distintive del programma. Ormai conosciamo il modus operandi: i giudici saranno seduti di spalle e dovranno ascoltare i giovanissimi concorrenti di The Voice Kids senza poterli vedere. A conquistarli, dovrà essere solamente la loro voce, senza nessun altro dettaglio, e se la dovessero convincerli, solo allora potranno girarsi per vedere chi hanno di fronte. Infine, al termine della puntata ci saranno 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, che andrà in onda per la serata di sabato 11 marzo 2023, sempre in prima serata e su Rai 1.

Conduttore e giudici di The Voice Kids

Al timone del programma, come sempre, ritroviamo Antonella Clerici. Anche la giuria di coach è stata confermata, quella che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.