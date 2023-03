Quando si registra la prossima puntata di Amici 22? Data e anticipazioni

L’Italia intera si è stretta attorno al dolore della famiglia di Maurizio Costanzo e sono stati tanti, tantissimi, i pensieri rivolti a sua moglie, Maria De Filippi, che non lo ha mai lasciato solo e che per oltre 20 anni è stata al suo fianco. E l’ha supportato. Venerdì scorso la triste notizia, inaspettata e improvvisa, della morte del giornalista ha lasciato tutti senza parole e il decesso ha stravolto i palinsesti Mediaset. Niente Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per te: tutti programmi condotti dalla De Filippi, che ha deciso, come è giusto che sia, di prendersi un po’ di pausa dal piccolo schermo. Nonostante le puntate siano state registrate prima della scomparsa del re dei talk show. Ora, però, la domanda di molti è una: quando ritorna in onda la De Filippi? E quando sarà possibile sintonizzarsi di nuovo su Canale 5 per seguire dame e cavalieri o il talent show? Ecco cosa sappiamo.

L’ultimo pomeridiano di Amici 22 verrà registrato venerdì 3 marzo 2023?

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Amici News, da sempre informata sul talent show che mette al centro giovani cantanti e ballerini, domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata di Amici, quella che è stata registrata il 23 febbraio scorso, il giorno prima della morte di Costanzo. La prossima puntata, invece, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, verrà registrata venerdì 3 marzo e andrà in onda domenica 12. Quella di domenica 12 marzo sarà l’ultima puntata della domenica, poi sabato 18 prenderà il via il serale.

Quando si registra la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne?

Da una parte il talent show Amici, dall’altra Uomini e Donne. L’ultima puntata del dating show è andata in onda giovedì 23 febbraio ed eravamo rimasti alla lettera di Carola, che si è dichiarata a Federico. Proprio su di lui, infatti, sono puntati i riflettori e la domanda dei fan è una: quando avverrà la scelta? L’ingegnere romano avrebbe dovuto decidere nel weekend appena trascorso, poi la morte di Costanzo ha stravolto i piani e i palinsesti. Al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma è probabile che si ritorni in studio proprio in questo fine settimana. Per la messa in onda di Uomini e Donne, invece, bisogna pazientare un po’ e sintonizzarci su Canale 5 da lunedì 6 marzo, sempre a partire dalle 14.45!