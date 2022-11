The Voice Kids su Rai 1: ecco da quando, cast e come funziona

The Voice, a breve, verrà presentata anche nella versione “The Voice Kids”, dedicando ai bambini il talent show che tanto successo sta riscuotendo su Rai 1, seppure finora solo nella versione senior. Sembra proprio che su Rai 1 si stia pensando di realizzare uno show dedicato ai “kids” già dal prossimo anno ed è iniziato il totonomi su chi potrebbe essere messo alla conduzione del programma. Una novità importante per la rete ammiraglia della Rai che vuole, evidentemente, allargare il suo pubblico.

Quando inizierà “the Voice Kids”

Secondo indiscrezioni il programma dovrebbe prendere il via a marzo del prossimo anno, con la messa in onda delle puntate pilota del progetto, per fare uno screening che sia utile a verificare l’indice di gradimento del pubblico. Il piano so come e quando dare il via il programma c’è e sul conduttore?

Sembra proprio che la scelta possa ricadere su Antonella Clerici che non è nuova a programmi con i bambini, tanto il successo della trasmissione da lei condotta: “Ti lascio una canzone”. Sulla data precisa ancora non c’è convergenza di idee. Si sta valutando anche quali sono i nuovi programmi che verranno lanciati proprio a marzo e, tra gli altri, è annunciato l’inizio de “Il Cantante Mascherato” con Milly Carlucci.

L’idea resta quella di accendere i riflettori su piccole promesse della musica italiana sperando così da coinvolgere anche una nuova fetta di pubblico. Staremo a vedere se la decisione presa avrà effettivamente un buon riscontro di pubblico.