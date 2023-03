Cosa si vince a The Voice Senior 2023? Quanto guadagna il vincitore

The Voice Senior, anche per questa edizione è arrivato al capolinea, e la sua variante anagrafica The Voice Kids è già pronta a prenderne il posto dopo l’ultima puntata. Ma ora una domanda urge: cosa si vince alla fine del format? Quando guadagna, di fatto, il vincitore di The Voice Senior? Non sono pochi i curiosi che si pongono la domanda proprio in questi giorni, per questo noi della redazione proveremo a dare una risposta esaustiva, continuante a leggere!

The Voice Senior, anticipazioni finale 3 marzo 2023: concorrenti, squadre e ospiti, chi vince

La finale di The Voice Senior, stasera 3 marzo 2023

Insomma, come abbiamo avuto modo di caprie, siamo giunti all’ultima puntata di The Voice Senior, il programma musicale condotto da Antonella Clerici e che si è dimostrato essere un vero e proprio tormentone per gli italiani, come dimostrano gli share e l’indice di gradimento espresso dai telespettatori. E questo, ovviamente, grazie alla presenza di un cast eccezionale, in grado di far ridere, divertire e anche riflettere il proprio pubblico. All’interno del format, com’è noto ormai, si sono confrontati artisti non più giovanissimi, i quali però non hanno perso tempo per mettersi in gioco con l’obiettivo di conquistare il titolo di vincitore di The Voice Senior.

Come si svolgerà la finale: il televoto da casa

Dopo una lunga serie di puntate emozionanti, intense, con tantissimi colpi di scena, durante le quali sono stati selezionati accuratamente prima i semifinalisti e poi i finalisti, ecco che proprio questa sera, venerdì 3 marzo 2023, ci sarà la grande finale in cui verrà decretato il vincitore assoluto di questa edizione 2023. Sempre su Rai 1, in prima serata, ovviamente. Come accaduto anche durante l’edizione dell’anno scorso, anche quest’anno anche il pubblico da casa avrà la possibilità di prendere parte alle votazioni ed esprimere la propria preferenza in modo diretto. Di fatto, la serata verrà divisa in 2 manche in cui verrà chiesto al pubblico di scegliere, chi potrà continuare il suo percorso per la finale. Durante la prima fase, verranno eliminati i primi concorrenti, fino ad arrivare alla secondo, dove al televoto finale saranno presenti solamente in quattro.

I finalisti e cosa guadagna del vincitore

Ma ora, veniamo finalmente alla nostra domanda iniziale: cosa guadagna chi vince? Qual è il premio che gli spetta dopo tanto sudore e fatiche? Nelle scorse edizioni, ad esempio, non vi era per il vincitore nessun montepremi in denaro ma solamente un vinile con le sue esibizioni avvenute sul palco di The Voice Senior, oltre alla possibilità di poter realizzare una cover del brano che lo ha fatto vincere. Non si sa con certezza cosa c’è in palio quest’anno, quindi non vi rimane che seguire la puntata di questa sera fino alla fine!