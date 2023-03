Come votare il vincitore di The Voice Senior 2023? Regolamento e codici televoto della finale di stasera

Chi vince The voice senior 2023? La finale della terza edizione di The Voice Senior andrà in onda domani, venerdì 3 marzo 2023, in prima serata su Rai Uno.

Come votare per The Voice Senior 223

A sfidarsi saranno dodici finalisti, tre per ogni team. I cantanti del team Clementino sono: Maria Teresa Reale, Minnie Minoprio e Alex Sure; i cantanti del team Ricchi e poveri sono: Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi; i cantanti del team Gigi D’Alessio sono: Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi; i cantanti del team Loredana Berté sono: Lisa Manosperti, Aida Cooper e Ronnie James.

Nel corso della finale i 12 concorrenti si sfideranno l’uno contro l’altro, in una o più esibizioni canore, da soli e/o unitamente ai coach o agli ospiti del programma, secondo quanto stabilito dalla produzione. Al termine del primo giro di esibizioni, ci sarà il televoto che determinerà quali tra i dodici talenti resteranno in gara. I primi 4 classificati per numero di televoti si esibiranno in una seconda prestazione canora, al termine delle quale, sempre il voto del pubblico determinerà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior. Il vincitore o la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior avrà la possibilità di realizzare e pubblicare, a completo carico di Universal Music Italia, almeno una registrazione fonografica.

Il televoto

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.222, seguendo le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato (digitare il codice a 2 cifre di identificazione del TALENTO scelto). Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso quindi l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione del talento non corretto o fuori tempo massimo, l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad, Kena e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.0 con il codice di identificazione a 2 cifre del TALENTO scelto. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, ho.mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Kena e iliad. Resta fermo che i termini e le modalità di espressione del televoto mediante invio di sms sono disciplinate dalle previsioni contrattuali stabilite all’uopo dai singoli gestori telefonici con la propria utenza, rimanendo Rai estranea a tali rapporti.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di sms di voto (quindi oltre i 5 sms da utenza mobile o oltre le 5 chiamate da utenza fissa per ogni sessione di voto) oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. Le numerazioni 894.222 e 475.475.0, di titolarità di Tim S.p.A., sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico. Il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi 5 SMS da utenza mobile e 5 chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) per ciascuna sessione di voto prevista.