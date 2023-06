Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati? Ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

[adrotate group="9"]

L’ultima foto insieme sul profilo di lui risale al 15 maggio scorso, su quello di lei, invece, nessuna traccia da marzo. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, i due ragazzi che si sono conosciuti a Uomini e Donne. E che da lì, dopo poche esterne, hanno deciso di uscire insieme mano nella mano. Complici, affiatati, innamorati come non mai. I due, come tutti i ragazzi della loro età, sui social hanno condiviso i momenti più belle: le vacanze, le dediche d’amore, la convivenza. Ora, però, i fan non riescono a tenere a bada la curiosità perché da un po’ di tempo sembrano ‘svaniti’ nel nulla. E c’è chi ipotizza una crisi.

Crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione?

“Andrea e Arianna stanno ancora insieme?” – è questa la domanda che un fan della coppia ha posto sui social a Deianira Marzano, l’esperta gossip che non si lascia sfuggire nulla, nessun dettaglio. Lei, sui social, ha spiegato che molti pensano ci sia una crisi tra i due, ma pare che loro stiano cercando di nascondere tutto, con la speranza forse di poter ritornare insieme. E chiudere questo brutto capitolo. Ma sarà davvero così?

L’unica cosa certa, almeno per il momento, è che dai due diretti interessati tutto tace: nessuna smentita. E nessuna conferma. Ci sorprenderanno e pubblicheranno insieme una foto per mettere a tacere i gossip? Non ci resta che sintonizzarci sui loro profili social, seguitissimi, per capire cosa accadrà.

La loro storia d’amore

Arianna e Andrea si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Tra incomprensioni e fraintendimenti Cerioli, che all’epoca era sul trono, ha deciso di scegliere la ragazza, originaria di Genova. Tra stupore e felicità. I due hanno vissuto il loro amore alla luce del sole, hanno sempre pubblicato sui social e condiviso i momenti più importanti con i followers, quelli che hanno fatto il tifo per la coppia dall’inizio. E Arianna, quando Andrea era uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, ha lasciato ogni lusso per fargli una sorpresa in Honduras. Una coppia affiatata e complice, quindi i fan sperano che non ci sia nessuna crisi.