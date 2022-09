Arianna Cirrincione incinta: in arrivo un bambino con Andrea Cerioli

I fan di Uomini e Donne sono in attesa di conferme circa la presunta gravidanza di Arianna Cirrincione. Ma la Cirincione e il suo fidanzato Andrea Cerioli davvero aspettano un figlio?

Dopo la notizia della gravidanza di Claudia Dionigi, adesso sembra farsi spazio l’ipotesi che anche la Cirrincione sia in dolce attesa.

La domanda che tutti gli appassionati di Uomini e Donne si stanno facendo è se la coppia stia aspettando i canonici tre mesi prima di rendere la notizia ufficiale.

Da Instagram la notizia della gravidanza

Da Instagram si è diffusa la notizia della gravidanza. Una novità apparsa sul profilo di Deianira Marzano. Quest’ultima ha raccontato di aver saputo da una ragazza che non vuole comparire.

La giovane si sarebbe trovata a Milano al fashion week seduta proprio dietro alla Cirrincione e l’avrebbe sentita parlare della gravidanza con Cecilia Rodriguez.

Chissà se si tratta di un’indiscrezione che ha fondamenta o meno. Al momento resta solo e semplicemente una indiscrezione che non ha avuto conferme o smentite.

Qualora la notizia fosse vera si realizzerebbe un sogno per l’ex tronista Andrea Cerioli che non ha mai fatto mistero di voler diventare papà. Un progetto condiviso con Arianna visto che in una recente intervista l’ex tronista ha dichiarato di voler diventare genitore anche a prescindere dal matrimonio e che la sua compagna è d’accordo con lui.