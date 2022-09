Cecilia Rodriguez incinta: ecco le foto del ‘pancino’ e gli indizi della gravidanza

Cecilia Rodriguez incinta, è questo il rumors che impazza nelle ultime ore. Non solo dunque Aurora Ramazzotti, i cui sospetti di una gravidanza si sono poi rivelati fondati, anche un’altra Vip sarebbe in dolce attesa. La sorella di Belen aspetterebbe infatti un figlio, o una figlia.

Cecilia Rodriguez incinta, le foto ‘sospette’

Partiamo dagli indizi. Secondo gli esperti del gossip alcune foto recenti mostrerebbero un accenno di pancia tipica della gravidanza. In particolare sono stati gli scatti sul red carpet della showgirl a Venezia a far scattare ‘l’allerta gravidanza’. Ma sarà veramente così?

Gli altri indizi

Ma c’è dell’altro. La Rodriguez ha anche annullato la sua presenza alla presentazione della piattaforma Paramount+ alla quale era stata invitata per motivi di salute. In uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram ha comunque rassicurato di stare già meglio. Sì, ma cosa sarò successo? C’è davvero di mezzo una gravidanza? Non ci resta dunque che aspettare novità anche perché, al momento, non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte della coppia.

La coppia Rodriguez Moser

Del resto l’ipotesi non sarebbe poi così tanto strana. Cecilia e il suo ‘bello’, Ignazio Moser, nonostante le voci su presunte crisi e venti di tempesta (che tornano a presentarsi puntualmente ma questo vale in buona sostanza per tutti i personaggi pubblici), hanno sempre manifestato la volontà di creare una famiglia assieme. Certo, senza fretta ma i due ormai, conosciutisi al Grande Fratello, proseguono la loro love story ormai da anni.