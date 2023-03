Andrea Dal Corso, chi è il fidanzato di Teresa Langella: età, carriera, genitori, Uomini e Donne, oggi, foto, Instagram, matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Come sempre, come ogni weekend, anche oggi Silvia Toffanin accoglierà in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come faranno Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due, innamoratissimi, si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei all’epoca era la tronista, lui il corteggiatore: dopo un periodo difficile e un ‘no’, i due si sono scelti e oggi sono complici e affiatati come non mai. Anzi, presto diventeranno marito e moglie e racconteranno questo momento magico ai microfoni di Verissimo.

Cosa sappiamo su Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso è nato a Venezia nel 1987, ha 33 anni, è alto 186 cm e pesa circa 80 kg. Nella vita lavora come imprenditore vinicolo, modello e influencer. Ha creato ben sette etichette e da piccolo ha sofferto di obesità, è arrivato a pesare fino a 130 kg, poi ha cambiato stile di vita ed è diventato un noto modello. Lui, tra l’altro, ha vinto anche il titolo di Uomo ideale al concorso di bellezza Mister Italia, poi ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie ed è sbarcato sul piccolo schermo: prima a Temptation Island, poi a Uomini e Donne.

Il percorso a Uomini e Donne

Ha partecipato come single a Temptation Island: in quell’occasione si è avvicinato molto alla fidanzata Martina Sebastiani, che ha poi pensato bene di lasciare il ragazzo e di uscire con Andrea. Storia che ha avuto vita breve. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Mara Fasone, poi di Teresa Langella: proprio quest’ultima l’ha scelto, lui ha detto inizialmente no, lasciando tutti senza parole, poi ha fatto di tutto per conquistarla. E da quel giorno i due non si sono più separati. Vivono insieme a Roma dal 2021 e sono complici e affiatati come non mai: presto, tra l’altro, diventeranno marito e moglie!

La proposta di matrimonio

Teresa e Andrea sono ancora insieme e tra alti e bassi nel 2021 hanno deciso di andare a vivere insieme, nella Capitale, e di fare progetti per un futuro. Recentemente Andrea ha fatto una proposta da sogno a Teresa: le ha chiesto di sposarlo.

Andrea Dal Corso su Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @andreadalcorso vanta 800 mila followers.