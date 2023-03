Teresa Langella: chi è, età, carriera, Uomini e Donne, chi è il fidanzato, news oggi, foto, Instagram, la proposta di matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Silvia Toffanin, come sempre, accoglierà in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Proprio come faranno Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scelti e presto diventeranno marito e moglie. La proposta di matrimonio, d’altra parte, ha fatto sognare tutti e racconteranno proprio il momento magico che stanno vivendo.

Cosa sappiamo su Teresa Langella

Teresa Langella è nata a Napoli il 31 gennaio del 1992, sotto il segno dell’Acquario, ed è una nota cantante, showgirl ed influencer. Lei è alta 173 cm e pesa circa 63, ha un fisico atletico e scultoreo. Teresa è sempre stata molto legata alla sua città natale e ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la famiglia, che ama più di ogni altra cosa. A 18 anni, giovanissima, Teresa ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica neomelodica, poi ha lavorato come attrice con ruoli minori in film e serie tv. L’abbiamo vista in Reality di Paolo Sorrentino e nella fiction Sotto copertura la cattura di Zagaria in onda su Rai 1. Oggi Teresa ha pubblicato diversi singoli, poi dal 2020 lavora come speaker radiofonica di Radio 105.

Il percorso a Uomini e Donne come tronista

Nel 2018, però, ha partecipato come single al programma di Canale 5 Temptation Island e nel giugno dello stesso anno è stata scelta come ‘tronista’ da Maria De Filippi per Uomini e Donne. Teresa aveva già partecipato al dating show nel 2010, quando aveva solo 18 anni e aveva deciso di corteggiare Leonardo Greco e nel 2011, a 19 anni, quando era scesa per Andrea Angelini.

Sceglie Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono conosciuti per la prima volta a Temptation Island, poi si sono ritrovati a Uomini e Donne, dove il ragazzo aveva deciso di partecipare per corteggiare l’altra tronista, la siciliana Mara Fasone. Poi un cambio di rotta, il no alla scelta di Teresa e poi il tutto e per tutto di Andrea che ha cercato di riconquistare Teresa e la sua fiducia. Da quel momento i due non si sono più separati, oggi vivono insieme a Roma, punto d’incontro tra i due, e sono più uniti che mai.

Le molestie

Teresa Langella qualche tempo fa sui social ha raccontato di essere stata molestata da un chirurgo plastico. Ora che ha parlato si sente finalmente libera. Ed è pronta a scrivere nuove pagine della sua vita.

La proposta di matrimonio

Andrea Dal Corso, suo compagno da anni, inaspettatamente le ha fatto una proposta di matrimonio da sogno. E i due presto diventeranno marito e moglie!

Teresa Langella su Instagram

Molto seguita sui social, con l’account @teresalangella__ vanta oltre 900 mila followers. Qui condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.