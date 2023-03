Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati? Il gossip su Giulia De Lellis

Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari si sono lasciati? La coppia, che sembrava pronta al matrimonio, pare essere scoppiata. Il motivo? Una ex fidanzata storica che tutti conosciamo: Giulia De Lellis! O almeno così sembrerebbe

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati?

Il dj veronese ha ”resistito” in coppia per ben due anni. Ma qualcosa pare sia andato storto di recente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Damante avrebbe ceduto alle lusinghe della nostalgia e ci sarebbe ricascato con la ex fidanzata storica Giulia De Lellis. Ma andiamo passo passo e cerchiamo di capire cosa è successo. Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari sembrano attraversare una profonda crisi di coppia.

E sono in molti quelli che sostengono che si siano già lasciati definitivamente. Un indizio lampante arriva dai social. Tra le ultime foto postate dall’attrice, infatti, non è presente alcun like del fidanzato. La coppia, insieme dal 2019, poco la rottura dei Damellis, ha vissuto una storia d’amore molto intensa che si è trasformata anche in una convivenza. Cosa è successo, dunque, e perché si sono lasciati? Secondo il settimanale Chi, Elisa Visari avrebbe trovato dei messaggi compromettenti nel cellulare di Damante. Messaggi di chi e per chi? Come già preannunciato: di Giulia De Lellis!

A riguardo non ci sono ancora state conferme o smentite. Il magazine di Alfonso Signorini non ha dubbi in merito. La storia tra il dj e l’attrice sarebbe finita a causa della ex fidanzata. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? La notizia ha dell’incredibile ma riesce a non sconvolgere, considerato che si tratterebbe del secondo ritorno di fiamma inaspettato per la ex coppia. Oltre i presunti messaggi trovati da Elisa Visari, c’è chi sostiene di aver pizzicato i due ex insieme, durante una festa in una discoteca di Milano. Ma dai diretti interessai ancora tutto tace.