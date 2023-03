Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme? Le chat scoperte da Elisa Visari, il gossip

La loro storia aveva fatto sognare e regalato emozioni a migliaia di telespettatori. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis, tra i quali adesso si fa largo la curiosità e il gossip circa un ipotetico ritorno di fiamma. Nel corso delle passate settimane, la De Lellis aveva condiviso un video si sé mentre ascoltava una canzone dedicatagli dell’ex fidanzato, cosa che ha fatto ritenere che stesse pensando a Damante. Prima questo ‘campanello di allarme’ poi la curiosità viene alimentata dal settimanale Chi che scrive: ‘Sono arrivati insieme alla festa di compleanno del PR e agente Pietro Tavalini’.

Giulia De Lellis su Real Time con Manuele Mameli: quando inizia Call of Beauty

Il presunto riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

A lanciare l’indiscrezione sul possibile ritorno di fiamma tra la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante è il settimanale Chi. Stando a quanto si legge, sia la De Lellis sia Damante si sarebbero allontanati dai rispettivi partner i quali, a loro volta, sarebbero diventati complici ed alleati nella situazione che li accumuna e che li vede protagonisti. Le voci sulle presunte rotture erano già nell’aria ed ora si legge che Elisa Visari si sarebbe allontanata dal dj dopo aver scoperto alcuni messaggi in un telefonino lasciato incustodito. La donna avrebbe fatto una scenata e il motivo del contendere sarebbe da rintracciare proprio nell’ex volto di Uomini e Donne. Elisa ha dunque reso partecipe il fidanzato della De Lellis, Carlo Beretta che, dal canto suo, ha preferito restare in silenzio.

La festa di compleanno a Milano

Intanto la De Lellis e Damante non avrebbero del tutto mantenuto il segreto sul loro presunto riavvicinamento. Infatti, in occasione della settimana della moda a Milano l’influencer dopo aver preso parte ad una sfilata è andata alla festa di compleanno di Pietrino, agente amico dei Vip, all’anagrafe Pietro Tavallini. La festa si è svolta in una discoteca del capoluogo lombardo dove la De Lellis e Damante sono stati visti arrivare insieme. Nel 2019 c’era già stato un loro ritorno di fiamma. Sarà questa la volta buona per ritrovarsi?