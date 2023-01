Giulia De Lellis su Real Time con Manuele Mameli: quando inizia Call of Beauty

Giulia De Lellis è pronta per una nuova avventura televisiva. Un Real Time dal titolo Call of Beauty, programma make up e sulla bellezza nel quale si cimenterà l’influencer dopo la conduzione di Love Island. La De Lellis sembra pronta a tornare in tv con questa nuova sfida. Chi ci sarà al suo fianco?

Chi affiancherà la De Lellis nel programma

Si tratterà di un programma nel quale Giulia De Lellis verrà affiancata da Manuele Mameli, conosciuto dal pubblico dei social come ‘glam artist’ di Chiara Ferragni. Mameli è il truccatore di numerosi vip che lavorano sui social e in tv ed è originario di Cagliari. Tra i volti noti dello spettacolo e della musica che ha truccato c’è Laura Pausini, Vottoria Puccini, Ursula Corbero.

Il glam artis ha al suo attivo anche altre esperienze televisive, essendo stato giudice nel programma condotto da Melissa Satta in onda sulla Rai: Missione beauty. Ancora non è dato sapere quando prenderà il via questa nuova avventura che vedrà insieme De Lellis e Mameli ed è proprio l’influencer a scrivere sui social: “Finalmente possiamo dirvelo: Call of beauty tra pochissimo sarà tutto vostro! Vi aspetteremo su Real Time perché manca sempre meno”.

L’influencer punta sempre più sulla televisione

Giulia De Lellis, la 27enne cresciuta a Pomezia, sembra stia portando avanti con successo la sua intenzione di lavorare stabilmente in televisione. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip è stata anche autrice di un libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. A seguire è stata la volta di Loe Istand e ora tocca a Call of beauty.

Ma non tutti sanno che si è proposta anche al programma condotto da Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Sembra però che questo progetto dell’influencer sia naufragato perché nel programma erano richiesti personaggi più noti del mondo dello spettacolo e l’attenzione sia stata rivolta a Christian De Sica e Iva Zanicchi.