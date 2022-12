Giulia De Lellis, chi è il fidanzato Carlo Beretta: età, lavoro, carriera, Instagram

Carlo Beretta è l’attuale fidanzato di Giulia De Lellis. La coppia sembra essere molto solida, funzionante e tra i due c’è molta affinità elettiva, per citare un grande autore. Ma cosa sappiamo davvero sul suo conto? Carlo Beretta è nato a Brescia il 16 febbraio 1997 ed è il figlio di Pietro Gussalli Beretta. Il nome vi suona familiare? Sì, certo: il vicedirettore della fabbrica di armi Beretta.

Chi sono gli influencer più ricchi? Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, ecco quanto guadagnano

Carlo Beretta età, lavoro

Carlo Beretta, ad oggi, ha 25 anni. In passato ha avuto anche una lunga relazione con Dayane Mello, ma oggi è fidanzato con l’influencer Giulia De Lellis. La sua storia d’amore con la bellissima Giulia, tra le influencer italiane, appunto, più ”influenti”, sembra andare a gonfie vele e Giulia, di fatto, non fa nulla per nascondere i propri sentimenti. Di recente, gli ha dedicato anche un importante messaggio: “Tu, tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu, tu dolce terra mia Dove non sono stato mai… Voglio sognarti come non ti sogno mai. Essere l’anello che porterai. La spiaggia dove camminerai. Lo specchio che ti guarda se lo guarderai” – ha scritto, citando, ovviamente, il grande Lucio Dalla.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è nata a Zagarolo, in provincia di Roma, il 15 gennaio del 1996. Ha però vissuto gran parte della sua infanzia e adolescenza a Pomezia. Giulia si è diplomata all’Istituto professionale di moda e arte a Nettuno. Ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Un programma che le ha dato enorme successo: Giulia è stata scelta da Andrea e per un lungo periodo di tempo hanno vissuto una bella storia d’amore. Relazione vissuta anche dai fan e dai tanti followers: continui gli scatti sul suo profilo Instagram, tra quotidianità, casa insieme e vacanze in giro per il mondo. Giulia ha partecipato anche al Grande Fratello Vip e dal 2018 è testimonial di varie campagne pubblicitarie, tra cui Maybelline e Blumarine. Recentemente, nel 2019, ha scritto con Stella Pulpo il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edito da Mondadori: qui racconta la sua rottura con il tronista, e in pochi mesi ha venduto in Italia oltre 100mila copie.

Instagram

Ottimo il suo seguito su Instagram, dove Carlo Beretta condivide poche foto, ma tutte molto belle e indicative della sua vita: vanta ben 160.000 follower.