Andrea Delogu, chi sono i genitori Walter e Titti? Età, San Patrignano, tossicodipendenza, oggi

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Domenica In, il salotto di Mara Venier che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo la puntata speciale della scorsa settimana, direttamente da Sanremo, oggi Mara Venier torna in studio e accoglierà i suoi ospiti. Ci saranno alcuni dei protagonisti della kermesse musicale, che è terminata da poco con la vittoria di Marco Mengoni, ma anche la conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu, che abbiamo visto alla conduzione del Prima Festival su Rai 1. Chi sono i suoi genitori Walter e Titti Peverelli? Conosciamoli meglio.

Cosa sappiamo sui genitori di Andrea Delogu, la nascita nella comunità di San Patrignano

Andrea Delogu è una conduttrice famosissima ed è nata il 23 maggio del 1982 nella comunità di San Patrignano, quella per tossicodipendenti, dove i suoi suoi genitori Walter Delogu e Titti Peverelli avevano deciso di andare per salvarsi e uscire da quella dipendenza. Nel libro autobiografico, Il braccio desto, il papà ha detto: “Quando ho deciso di lasciarmi alle spalle la mia insaziabile necessità di vivere l’eccesso, i miei errori, la droga, San Patrignano con tutto quello che di buono e di cattivo ha rappresentato, ho dovuto tirare fuori tutto, raccontando la storia di Angelo, dietro al quale c’è molto di chi sono stato io prima di diventare faticosamente una persona come le altre”.

Chi è Walter Delogu

Walter Delogu ha 65 anni ed è nato in provincia di Sassari, in Sardegna. Lui è l’ex braccio destro e autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di San Patrignano. “Non sono una vittima. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio” – aveva detto Andrea Delogu ai microfoni della trasmissione Le invasioni Barbariche. Lei, infatti, ha un ottimo rapporto con i genitori.

Il rapporto con i genitori

Andrea Delogu, come detto, ha un ottimo rapporto con i genitori. Oggi il papà fa sempre l’autista, ma di autoambulanze, e vive a Rimini con sua moglie Titti. Dal loro amore è nato anche un altro figlio, Evan. Della mamma, Titti Peverelli, abbiamo poche informazioni: è una donna schiva, riservata, amante dei cani e dovrebbe fare la casalinga.