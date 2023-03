Andrea Di Piero a Pechino Express 2023: chi è, età, lavoro, Il Collegio, fidanzata, altezza e Instagram

È tutto pronto per una nuova avventurosa edizione di Pechino Express 2023, l’avventuroso programma che fa percorrere il giro dell’Asia ai concorrenti in gara. Sarà condotto nuovamente da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca e il format sarà il solito: alcune coppie di conoscenti si sfidano lungo un percorso che parte da Mumbai, nella capitale indiana, per arrivare in una destinazione misteriosa in Cambogia. L’obiettivo è quello di raggiungere alcuni luoghi più una tappa finale, ce la faranno anche quest’anno? Tra i concorrenti ci sarà anche Andrea di Piero, direttamente da “Il Collegio”, ma conosciamolo meglio.

Chi è Andrea di Piero, Il Collegio e quanti anni ha

Andrea di Piero è nato a Fiuggi nel 2004 e ha da poco compiuto 18 anni. Il ragazzo è uno studente molto giovane e non si hanno molte informazioni sulla sua vita o sulla sua famiglia. Sappiamo, però, che è molto elegante e preciso, infatti veste sempre con giacca e cravatta. Ha un aspetto d’altri tempi ed è molto studioso. Ha partecipato alla stagione del 2020 a “Il Collegio”, durante il quale è stato allievo di Maria Rosa Petolicchio. I due stanno per intraprendere una nuova avventura insieme, Andrea sarà pronto a mettere da parte lo studio per buttarsi in una grande avventura?

Con Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express 2023

Andrea di Piero e Maria Rosa Petolicchio parteciperanno alla nuova edizione di Pechino Express 2023, i due formeranno la coppia degli “Istruiti”. I due conduttori, Ezio Miccio e Costantino della Gherardesca gli forniranno solo pochi indizi per raggiungere le varie mete del loro percorso, riusciranno con la loro intelligenza e astuzia ad arrivare prima degli altri?

Chi è la fidanzata, Instagram

Non si hanno informazioni sulla vita privata di Andrea, sappiamo soltanto che ha dichiarato di volersi concentrare sullo studio e sulla sua carriera e che non ha grilli per la testa. Il suo sogno è quello di diventare un esponente della classe politica italiana, anche se di recente una foto su Instagram ha destato molti sospetti. Tutti sanno dell’ottimo rapporto che ha con Sofia Cerio e del loro legame nato sul set de “Il Collegio”, ma la foto di loro due insieme ad una festa sembra un annuncio ufficiale. Il suo profilo Instagram ha circa 160mila followers.