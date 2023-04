Andrea Lo Cicero, chi è la moglie Roberta: età, lavoro, figli e vita privata

Il celebre ex rugbista italiano Andrea Lo Cicero sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Sta per partire per un’incredibile avventura su un’isola deserta e sperduta in mezzo all’Oceano in Honduras. Sarà pronto ad affrontare tutte le sfide che lo attendono? Ancora non lo sappiamo, ma nel frattempo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla sua famiglia che dovrà stare senza di lui per un po’ di tempo: la moglie Roberta di Fiore e il piccolo Ettore!

La vita privata di Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero, soprannominato il Barone per via della sua discendenza nobiliare, è un volto molto noto del piccolo schermo, catanese e di quasi 46 anni. È una persona molto eclettica e con una vita molto dinamica. Per anni è stato uno dei migliori rugbisti italiani. Come sappiamo, però, tutte le carriere sportive agonistiche durano ben poco, solo negli anni in cui il fisico è al top della forma. Dopo di ciò, è stato un grande allenatore, conduttore e commentatore sportivo. Non solo, è anche un grande appassionato di cucina, fa lo chef e ha un’azienda agricola. In questa vita frenetica, ricca di passioni, hobby e lavori diversi, avrà trovato anche il tempo per l’amore? Ebbene sì! Da quasi 10 anni è sposato con l’amore della sua vita: Roberta di Fiore, conosciamola meglio!

Chi è la moglie Roberta: età e lavoro

Roberta Di Fiore è una persona molto riservata, di cui si hanno pochissime informazioni. Sappiamo soltanto che è di qualche anno più giovane del marito e per molti anni ha fatto la modella. Nonostante il suo lavoro, non ha mai amato le luci dei riflettori e le telecamere per quanto riguarda la sua vita privata. Pare che i due si siano conosciuti nel 2013 e dopo pochissimo si sono sposati. Lei è andata a vivere nella casa di Andrea Lo Cicero immersa nel verde in provincia di Viterbo. Qui la grande idea! Hanno aperto insieme un’azienda agricola che gestiscono dividendosi tutti i compiti. Lei si occupa della parte progettuale e di management, ma non solo. Lavora insieme anche nei campi.

Il figlio e L’avventura all’Isola dei famosi 2023

La coppia ha dato alla luce il loro unico figlio Ettore nel 2019. La famiglia è molto unita e vivono tutti insieme nella loro casa immersa nel verde. Il piccolo Ettore ha un legame molto speciale con il papà, riusciranno a stare separati alcuni mesi? Andrea Lo Cicero dovrà salutare la sua amata famiglia per un po’ per salpare in una nuova e incredibile avventura sull’Isola dei Famosi. Come sarà la sua esperienza? Riuscirà ad adattarsi e lottare per la sopravvivenza? Lo scopriremo presto!