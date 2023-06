Andrea Pinna: chi è, età, oggi, malattia, cosa è successo con Tommaso Zorzi

Se siete appassionati di gossip e di social network, sicuramente avrete sentito parlare di Andrea Pinna, l’influencer che ha scatenato una bufera mediatica con le sue dichiarazioni contro Tommaso Zorzi, il noto conduttore e opinionista. Ma chi è davvero Andrea Pinna? Cosa fa nella vita? Quali problemi ha dovuto affrontare? E perché si è scontrato con il suo ex amico Tommaso Zorzi? In questo articolo vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere su questo personaggio controverso e interessante, che non lascia indifferenti i suoi fan e i suoi detrattori.

Andrea Pinna: il suo percorso di vita

Andrea Pinna è nato a Cagliari il 14 luglio 1989, sotto il segno del Cancro. Fin da giovane ha mostrato una grande curiosità e una spiccata personalità, che lo hanno portato a cambiare spesso città e ambiti di studio. Dopo aver frequentato il liceo classico “Dettori”, si è iscritto alla Bocconi di Milano per studiare Economia Aziendale, ma dopo un anno ha capito che non era la sua strada. Ha provato poi con Giurisprudenza e con Scienze della Moda e del Costume, ma anche in questi casi ha abbandonato senza conseguire la laurea. Ha lavorato in diversi settori, come vetrinista, addetto alle vendite, visual merchandising manager, social media manager, designer e project manager, ma la sua vera passione è sempre stata la scrittura. Infatti, nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro, “I panni degli altri”, edito da Mondadori, in cui racconta le sue esperienze e le sue riflessioni con ironia e sarcasmo.

L’influencer delle “perle”, il blog

Ma la sua fama è arrivata soprattutto grazie alle sue citazioni, chiamate “Le perle di Pinna”, che condivide sui social network con migliaia di follower. Si tratta di frasi divertenti e provocatorie, in cui esprime il suo punto di vista su vari argomenti, come l’amore, l’amicizia, il lavoro, la moda, il cinema, la musica e i viaggi. Il suo profilo Instagram ufficiale è @leperledipinna , dove potete seguire le sue avventure e i suoi consigli. Andrea si definisce un “libero pensatore” e un “sognatore”, che cerca di trasmettere positività e ironia con le sue parole.

La battaglia contro il disturbo bipolare

Nonostante il successo e la popolarità, Andrea Pinna ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili nella sua vita, a causa di una malattia mentale che lo affligge da anni: il disturbo bipolare di tipo A . Si tratta della forma più grave di questo disturbo, che comporta delle alterazioni dell’umore, che vanno da fasi depressive a fasi maniacali. In queste ultime, la persona può avere comportamenti impulsivi, irrazionali o pericolosi per sé o per gli altri. Andrea ha raccontato di aver tentato il suicidio 22 volte in diversi modi, come buttandosi dal cornicione del sesto piano o assumendo overdose di farmaci o droghe.

La clinica psichiatrica e il periodo più buio

Andrea ha anche dichiarato di essere stato ricoverato in una clinica psichiatrica per tre settimane e di aver seguito una terapia sbagliata, che lo ha reso ancora più instabile e vulnerabile.Inoltre ha rivelato di aver vissuto il periodo più brutto della sua vita, in cui si sentiva solo e disperato, senza nessuno che lo capisse o lo aiutasse. Ha ammesso anche di aver commesso degli errori, come pubblicare per errore un meme razzista su George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti, senza averlo aperto tutto e di averlo cancellato dopo sette minuti su consiglio di un’amica . Un gesto che gli è costato caro, sia a livello professionale che in termini di amicizia con Tommaso Zorzi.

La lite con Tommaso Zorzi

Uno dei danni più gravi che Andrea Pinna ha subito a causa del suo post razzista è stato la rottura con Tommaso Zorzi, il noto conduttore e opinionista, che era un suo grande amico. I due si frequentavano assiduamente e avevano un rapporto così stretto che la madre di Zorzi lo aveva invitato a trascorrere il Natale in famiglia . Tuttavia, tutto è cambiato quando Zorzi ha ripreso lo screenshot del post razzista di Pinna e lo ha condiviso sul suo profilo, accusandolo di fingere di avere problemi psichiatrici per giustificare la sua intolleranza . Un’azione che Pinna ha considerato un tradimento e un colpo basso, soprattutto perché Zorzi era a conoscenza della sua condizione e del suo stato di fragilità . Pinna ha sostenuto che l’attacco di Zorzi gli ha causato enormi danni professionali e personali, facendogli perdere diverse occasioni di lavoro e mettendolo in cattiva luce con il pubblico . Ha affermato anche di aver perdonato Zorzi perché alla fine si è reso conto che lui in realtà ha fatto una pessima figura e perché prova compassione per la sua cattiveria . Al momento Tommaso Zorzi non ha risposto alle accuse di Andrea Pinna e non si sa se lo farà in futuro.