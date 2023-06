Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi: ‘Ho passato l’inferno’, cosa è successo

Andrea Pinna, vincitore della quarta edizione di Pechino Express e fondatore del blog Le perle di Pinna, ha rotto il silenzio sulla fine del suo rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi, il noto conduttore televisivo e influencer. Con una lunga diretta su Instagram, Pinna ha svelato i retroscena di una lite che risale a tre anni fa e che ha segnato profondamente la sua esistenza, oltre che lo stretto rapporto che li univa.

Cosa è successo tra Andrea Pinna e Tommaso Zorzi

Pinna e Zorzi erano grandi amici, tanto che la madre di quest’ultimo lo aveva invitato a trascorrere il Natale in famiglia. Tuttavia, qualcosa si è incrinato tra i due quando Pinna ha pubblicato un meme razzista su George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti. Zorzi ha ripreso lo screenshot del post e lo ha condiviso sul suo profilo, accusando Pinna di fingere di avere problemi psichiatrici per giustificare la sua intolleranza. Queste le parole di Andrea: “Se Tommaso vuole querelarmi che lo facesse, ma la querela funziona se tu racconti una balla, se racconti la verità le querele cadono. […] Il fatto è successo tre anni fa, io ero all’apice (nell’umiltà) della mia carriera, lui no. Io e Tommaso eravamo molto amici tant’è che pure sua mamma mi ha invitato a passare il Natale a casa sua”.

Un periodo buio

Pinna ha spiegato che il meme era stato pubblicato per errore, senza averlo aperto tutti, e che lo aveva cancellato dopo sette minuti su consiglio di un’amica. In seguito ha raccontato di aver vissuto il periodo più brutto della sua vita, in cui ha tentato il suicidio ventidue volte a causa di un disturbo bipolare di tipo A, il più grave in assoluto. Nel suo sfogo ha ricordato il suo ricovero in una clinica psichiatrica per tre settimane e la sofferenza della sua famiglia, che non poteva raggiungerlo per via del Covid, ribadendo anche che tutti i suoi amici, compreso Zorzi, erano a conoscenza della sua condizione.

Le conseguenze della lite

Pinna ha affermato che l’attacco di Zorzi gli ha causato enormi danni professionali e personali, facendogli perdere diverse occasioni di lavoro e mettendolo in cattiva luce con il pubblico. Ha detto di essersi fidato della persona sbagliata e di aver subito un colpo basso da parte di chi fino a poco prima era il suo amico. Ha poi dichiarato di aver perdonato Zorzi perché alla fine si è reso conto che lui in realtà ha fatto una pessima figura e perché prova compassione per la sua cattiveria: “…la cattiveria che lui ha utilizzato mi fa venire talmente i brividi che vorrei abbracciarlo e dirgli ‘non farlo più’ “. Al momento Tommaso Zorzi non ha risposto alle accuse di Andrea Pinna e non si sa se lo farà in futuro. Quest’ultimo è noto per le sue prese di posizione contro il razzismo, l’omofobia e ogni forma di discriminazione.