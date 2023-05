Pechino Express 2023, chi ha vinto? Coppia vincitrice e cosa è successo nella finale di giovedì 11 maggio

Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura targato Sky, da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E ora, tra una prova e l’altra, la gara è davvero finita. Giovedì 11 maggio, infatti, come da programma è andata in onda l’ultima e imperdibile puntata: chi ha trionfato? E cosa è successo nella finalissima? I viaggiatori, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, hanno deciso di mettersi in gioco, di abbandonare ogni lusso e di immergersi a capofitto in questo viaggio. Fatto di tradizioni nuove, abitudini totalmente diverse, stanchezza, continue gare e prove immunità.

Cosa è successo nella finale di Pechino Express 2023

Nella semifinale di Pechino Express, quella andata in onda la scorsa settimana, i Siculi, quindi Salvatore Schillaci e sua moglie Barbara Lombardo, hanno dovuto abbandonare la gara. Loro, insieme ai Novelli Sposi, sono arrivati ultimi e i vincitori della tappa, la penultima, Gli Italo Americani hanno deciso di salvare, nonostante tutto, Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta. Tre, quindi, le coppie arrivate allo step finale:

Gli Italo Americani

I Novelli Sposi

Le Mediterranee

Chi di loro ha trionfato? E chi, quindi, è arrivato primo sull’ambito e temuto, allo stesso tempo, tappeto rosso di fronte ai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio? La prima squadra ad essere eliminata è quella delle Mediterranee che arriva così terza in questa edizione.

Chi ha vinto Pechino Express 2023 tra Italo Americani e Novelli Sposi?

Chi, quindi, ha preso il posto dei Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale che hanno trionfato nella scorsa edizione? La gara, fin da subito, è stata dura e agguerrita, soprattutto tra Italo Americani e gli sportivi Novelli Sposi: la coppia vincitrice si nasconde tra di loro?

A vincere sono stati alla fine gli Italo Americani!

Dove e quando vedere Pechino Express 2023 in chiaro

Pechino Express 2023, al momento, è disponibile solo a pagamento su Sky Uno e su NOW TV, sempre per gli abbonati. Come sempre, però, quasi sicuramente il reality show, all’insegna dell’avventura, verrà trasmesso in chiaro, quindi gratuitamente, su TV8: al momento non c’è una data ufficiale, i fan devono pazientare ancora un po’!